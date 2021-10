Gangsterka The Many Saints of Newark poteší (nielen) fanúšikov Sopranovcov

Už vo štvrtok 7. októbra príde do kín filmová novinka s názvom The Many Saints of Newark. Gangsterka mapuje život obávaného gangstra z New Jersey, Tonyho Soprana. Ten bol hlavnou postavou kultového seriálu Sopranovci a filmovou novinkou sa tvorcovia vracajú do čias jeho dospievania.

Mladý Anthony Soprano vyrastá počas jedného z najbúrlivejších období v histórii mesta Newark. Postupne dospieva a rivalita medzi gangami v jeho domove sa stupňuje. Dej filmu sa odohráva v 60. a 70. rokoch minulého storočia na pozadí povstania v štáte New Jersey, zatiaľ čo narastá napätie medzi taliansko-americkými a africko-americkými komunitami. Uprostred diania sa pohybuje Anthonyho strýko, ktorého vplyv na synovca z neho pomôže vyformovať jedného najmocnejších bossov podsvetia.

„Je úžasné, akým spôsobom rozprávame príbeh Tonyho Soprana cez postavu, o ktorej sa v pôvodnom seriáli iba hovorilo,“ nadchýna sa predstaviteľ úlohy strýka Dickieho Moltisantiho, herec Alessandro Nivola, známy z filmov Tvárou v tvár či Špinavý trik. Dodáva, že film vďaka tomu stojí celkom samostatne a funguje ako svojbytné dielo aj pre tých, ktorí seriál Sopranovci nevideli. Užijú si ho všetci milovníci a milovníčky poctivých gangsteriek.

V hviezdnom obsadení snímky sa okrem Nivolu objavujú Leslie Odom Jr. (Hamilton, Vražda v Orient Exprese), Jon Bernthal (Baby Driver, Vlk z Wall Street, seriál Punisher), Corey Stoll (Prvý muž, Ant-Man), Ray Liotta (Mafiáni, Identita) a Vera Farmiga (Lietam v tom, V zajatí démonov).

Réžie sa zhostil tvorca Alan Taylor, ktorý má na svojom konte napríklad komiksovú adaptáciu Thor: Temný svet, viaceré časti seriálov Hra o tróny a Šialenci z Manhattanu, ale aj spomínaného seriálu Sopranovci, za ktorý získal dokonca najprestížnejšie televízne ocenenie Emmy. Do slovenských kín jeho novinku The Many Saints of Newark prinesie distribučná spoločnosť Continental film.

Informačný servis