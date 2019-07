Gareth Bale je blízko odchodu z Realu Madrid, Zidane si praje čo najrýchlejší prestup

Waleský futbalista Gareth Bale sledoval sobotňajší zápas Medzinárodného pohára majstrov medzi Bayernom Mníchov a Realom Madrid (3:1) iba z lavičky náhradníkov na štadióne v americkom Houstone.

Tréner „bieleho baletu“ Zidane v dueli použil až 22 rôznych hráčov, ale tridsaťročného krídelníka nechal bez zápasovej záťaže.

V Reale nenaplnil potenciál

„Dúfame, že čoskoro odíde. Malo by to byť najlepšie pre nás všetkých. Pracujeme na jeho prestupe do nového klubu. Proti Garethovi osobne nič nemám, ale nastal čas, keď jednoducho musíme vyriešiť túto záležitosť,“ povedal po stretnutí francúzsky kouč, cituje ho BBC.com.

Rodák z Cardiffu prišiel do španielskej metropoly v roku 2013 z anglického Tottenhamu Hotspur za 100 miliónov eur, ale aj vinou zranení v Reale nenaplnil potenciál. Úlohu vyloženého lídra tímu na seba neprebral ani po odchode Portugalčana Cristiana Ronalda. V La Lige odohral za šesť rokov 155 zápasov, v ktorých strelil 78 gólov a na 44 prihral.

Potrebujú urobiť zmenu

S madridským klubom vyhral štyrikrát Ligu majstrov, raz domácu súťaž aj Španielsky kráľovský pohár. Na konte má štyri trofeje z majstrovstiev sveta klubov a trikrát s Realom ovládol Európsky superpohár.

Balovo meno bolo v uplynulých dňoch či týždňoch spájané s návratom na Britské ostrovy, kde oňho mali záujem Manchester United či Tottenham Hotspur. V nemeckej Bundeslige by ho rád získal Bayern Mníchov a vylúčený nie je ani prestup do Číny. „Potrebujeme urobiť zmenu. Odchod je rozhodnutím trénera aj hráča, ktorý dobre pozná našu situáciu. Tá sa môže zmeniť za 24 či 48 hodín. Ak to vyjde a Gareth odíde, bude to dobré pre všetkých,“ dodal Zidane.