Gašpar nepatrí na kandidátku Smeru, podľa Pellegriniho by si mal radšej očistiť svoje meno

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) si nemyslí, že bývalý policajný prezident Tibor Gašpar patrí na kandidátku strany Smer-SD. Vyhlásil to počas utorkového brífingu s tým, že budúcnosť možno ukáže niečo iné. Podľa premiéra by sa mal radšej venovať tomu, že sa bude snažiť očistiť svoje meno.

„Keď vyvráti všetky podozrenia mierené na jeho osobu, môže uvažovať o vstupe do politiky. Momentálne si nemyslím, že je to kľúčová osoba, ktorá by mala byť predmetom diskusie na kandidátku strany Smer,“ dodal premiér.

Tibor Gašpar 1. augusta pre agentúru SITA uviedol, že zatiaľ nerokoval so žiadnou politickou stranou ani konkrétnym politikom. Na svojom Facebooku nedávno zverejnil status, v ktorom priblížil, že uvažuje o vstupe do politiky.

Prípadnú spoluprácu si vie predstaviť len so stranou, ktorej programové hodnoty korešpondujú s jeho hodnotami.