Gašpar reaguje na návrh, ktorý má zmeniť tresty za držanie drog

BRATISLAVA 17. októbra (WebNoviny.sk) – Je dôležité nekriminalizovať mladých ľudí, ktorí prišli do styku s drogami náhodne alebo s úmyslom niečo len odskúšať. Prezident Policajného zboru Tibor Gašpar tak reagoval na návrh z dielne ministerstva spravodlivosti, ktorý má zmeniť postihy za držanie určitého množstva drog.

Presne špecifikovaná váha

„Na to tie navrhované riešenia asi budú, ak sa bude dať presne vymedziť objem látky ako aj účinnej látky. Stretol som sa vo svojej praxi aj s tým, keď sa hovorilo o jednorazovej dávke, aj keď mal pri sebe 12 skladačiek, ale povedal, že všetko má pre svoju potrebu, lebo to vtedy nebolo trestné,“ uviedol.

Podľa policajného prezidenta si treba počkať na konečnú podobu návrhu. „Ja som to tak pochopil, že sa bude veľmi presne špecifikovať váha danej látky a účinná látka v nej. Podľa toho uvidíme, aké prípady prinesie aplikačná prax,“ zdôraznil Gašpar s tým, že toto môže zjemniť postih mladých a neskúsených, ktorí sa dostanú do kontaktu s drogou.

Za drogy priestupok

Zákonom presne stanovené množstvo drogy určené na vlastnú spotrebu by mohlo byť na Slovensku postihované v budúcnosti ako priestupok. Navrhuje to ministerstvo spravodlivosti v návrhu zákona, ktorým sa ustanovia definície a množstvá omamných látok, psychotropných látok, rastlín a húb obsahujúcich omamné látky alebo psychotropné látky, ktorý predkladá do medzirezortného pripomienkového konania.

Ako priestupok by mohol byť skutok posudzovaný iba v prípade, že u danej osoby zaistili drogu na vlastnú spotrebu raz za 12 mesiacov. Maximálna pokuta v priestupkovom konaní by mala byť 165 eur. V prípade marihuany by malo ísť napríklad o jeden gram, pri pervitíne a amfetamíne o 0,2 gramu a pri heroíne o 0,5 gramu. Zároveň sa ale bude posudzovať aj množstvo účinnej látky v gramáži. Takéto množstvá boli stanovené na základe odporúčania Kriminalisticko-expertízneho ústavu podľa poznatkov z praxe. V prípade mladistvých do 18 rokov navrhujú aj lekársku diagnostiku a prípadne podľa potreby aj liečbu drogovej závislosti.