Gastrolístky alebo finančný príspevok? Ministerstvo chce dať zamestnancov možnosť výberu

Od začiatku marca budúceho roka dostanú zamestnanci možnosť vybrať si medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanie. Vyplýva to z návrhu novely Zákonníka práce, ktorý predložilo ministerstvo práce a sociálnych vecí do pripomienkového konania.

Výnimky z možnosti voľby

Právo výberu sa má týkať len zamestnancov u zamestnávateľov, ktorí nezabezpečujú stravovanie vo vlastnom alebo zmluvnom stravovacom zariadení.

Zároveň sa majú ponechať výnimky z možnosti voľby tam, kde už doteraz bol uplatňovaný finančný príspevok na stravovanie. Zamestnávateľ bude podľa rezortu práce povinný upraviť pravidlá, akým spôsobom sa realizuje výber zamestnanca.

„Vzhľadom na rozmanitú veľkosť zamestnávateľov a rozličné podmienky u nich, zákon ponecháva tieto otázky na zamestnávateľov a upravuje len minimálne pravidlá, pričom umožňuje, aby si pre tieto účely vydal vnútorný predpis,“ uviedol rezort v dôvodovej správe k návrhu novely pracovného kódexu.

„Navrhovaná právna úprava sa môže týkať 50 % až 60 % zamestnancov v pracovnom pomere, vzhľadom na to, že navrhovaná právna úprava sa netýka zamestnancov zamestnávateľov s vlastným alebo zmluvným stravovacím zariadením,“ uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Výhody a nevýhody

Podľa rezortu nie je možné odhadnúť, aký podiel zamestnancov sa z rôznych dôvodov rozhodne pre finančný príspevok. Zamestnanec si po novom bude vyberať medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom, kým doteraz o forme zabezpečenia stravovania rozhodoval zamestnávateľ sám.

„Zamestnávateľ musí teda nastaviť procesy na uplatnenie tejto voľby, umožniť, aby zamestnanci mohli svoje rozhodnutie aj zmeniť, riešiť rozhodnutia nových zamestnancov pri fluktuácii pracovnej sily a podobne,“ tvrdí rezort. Nemožno preto podľa ministerstva vylúčiť, že niektorí zamestnávatelia sa z tohto dôvodu rozhodnú svojim zamestnancom radšej zabezpečiť stravovacie zariadenie.

„Ak si všetci zamestnanci vyberú finančný príspevok, zamestnávateľ ušetrí náklady na manipulácii s gastrolístkami,“ upozorňuje ministerstvo. Ak si finančný príspevok vyberie len časť zamestnancov, časť nákladov sa zachová, zamestnávateľ bude musieť plniť povinnosti v dvoch režimoch.

„Podľa názoru zamestnávateľských zväzov bude mať možnosť voľby zamestnancom negatívne dopady z hľadiska administratívnej záťaže,“ konštatuje rezort. Možnosť, že by si všetci zamestnanci vybrali finančný príspevok, je podľa ministerstva práce nepravdepodobná.

AMOBE varuje pred hrozbami

Návrh ministerstva práce a sociálnych vecí kritizuje Asociácia moderných benefitov (AMOBE), ktorá združuje spoločnosti Edenred Slovakia, UP Slovensko a Doxx-Stravné lístky. „Návrh na zavedenie hotovostnej formy príspevku na stravovanie prinesie okrem negatívnych ekonomických dopadov aj zhoršenie finančnej situácie pre desaťtisíce Slovákov,“ upozornila AMOBE v tlačovej správe.

Novela Zákonníka práce podľa asociácie síce rozširuje možnosť poskytnutia príspevku na stravovanie aj o finančný príspevok, nerieši však mnohé medializované hrozby súvisiace s touto formou príspevku. V návrhu zmien napríklad chýba aj ochrana hotovostného príspevku na stravovanie pred exekúciami.

„Príspevok sa tak absolútne minie svojmu účinku. Miesto kvalitného teplého obeda pôjde na splácanie dlžôb,“ tvrdí prezident AMOBE Štefan Petrík. Bežní ľudia sa podľa neho navyše obávajú aj splynutia hotovostného príspevku so mzdou.

Ako upozornil, až 53 % opýtaných v prieskume agentúry 2muse z februára tohto roka si myslí, že by im zamestnávateľ nezvýšil mzdu, ak by im zároveň vyplácal príspevok v hotovosti. Až 74 % súhlasilo s tým, že nezvýšenie mzdy by zamestnávateľ odôvodňoval práve, a najmä, vyplácaním príspevku v hotovosti.