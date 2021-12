Gastrosektor a maloobchod prichádzajú o milióny eur a štát bráni akejkoľvek debate o kompenzovaní

Gastro sektor a maloobchod prichádza o milióny eur bez štátnych kompenzácií. Podľa Iniciatívy slovenských maloobchodníkov (ISKM) štát pandemické opatrenia nezvláda.

ISKM podporuje požiadavky gastroiniciatív a požaduje úpravu opatrení tak, aby nedochádzalo k diskriminácii podnikateľov v rovnakom segmente. Informuje o tom iniciatíva v tlačovej správe.

„Štát bráni akejkoľvek debate o kompenzovaní, ako sme videli z posledných vyjadrení vládnych predstaviteľov a ešte prehadzuje náklady na plecia podnikateľov. Ak nepríde k rýchlym riešeniam, uvidíme nielen vlnu krachov, ale bohužiaľ aj nerešpektovanie opatrení vyčerpanými podnikateľmi, ktorým už žiadne iné riešenie zúfalej situácie nezostane,“ uvádza sa v tlačovej správe.

Podľa iniciatívy by sa na rozhodnutia o zatváraní a obmedzeniach podnikov mali podieľať okrem epidemiológov aj iní odborníci. Vláda by si podľa nej mala brať príklad zo zahraničia a neobmedzovať obchod a služby do väčšej miery, než je to nutné.

Agentúra SITA požiadala o reakciu ministerstvo dopravy a výstavby SR a ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.