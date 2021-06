GE Healthcare prináša do Trnavy najnovšiu zobrazovaciu technológiu

Špeciálny kamión s tímom zloženým z odborníkov na klinické vzdelávanie zavíta v dňoch 24. a 25. júna 2021 do Trnavy, aby sa s odbornou verejnosťou podelili o svoje poznatky v oblasti zdravia žien.

Za každou snímkou je príbeh pacienta a preto spoločnosť GE Healthcare vyráža na jedinečnú cestu po Európe, na ktorej počas 29 týždňov so svojou Roadshow navštívi 7 rôznych krajín a predstaví najnovšie inovácie v oblasti medicínskeho zobrazovania. Rozsiahle portfólio spoločnosti zahŕňa technológie a riešenia, ktoré dokážu odhaliť rakovinové ochorenia v ranom štádiu a poskytujú rýchlu diagnostiku pacientom, ktorí to najviac potrebujú. Návštevníci počas personalizovanej prehliadky, za dodržania všetkých aktuálnych protipandemických opatrení, získajú informácie o technológiách a riešeniach pre oblasť zdravia žien, zdravia kostí a metabolického zdravia, röntgenológie a onkológie, ktoré môžu pomôcť k rýchlej diagnostike a zároveň poskytujú spoľahlivú starostlivosť.

V Trnave sa špeciálna Roadshow uskutoční dňa 24. a 25. júna od 10:00 do 19:00, resp. 18:00 v druhý deň konania. Špeciálny kamión sa predstaví na 42. ročníku Slovenského rádiologického kongresu, ktorý sa bude konať v hoteli Holiday Inn. MEDITRADE, distribútor zobrazovacích zariadení spoločnosti GE Healthcare na Slovensku, je generálnym partnerom 42. Slovenského rádiologického kongresu.

Počas prezentácie budú predstavené najnovšie technológie v oblasti medicínskeho zobrazovania. Tím prezentačného kamióna rád privíta slovenských rádiológov, onkológov, odborníkov na sonografiu a ďalších profesionálov, ako aj na študentov, ktorí sa zaujímajú o prelomové riešenia v oblasti medicínskeho zobrazovania.

„Starostlivosť o ženské zdravie, najmä v oblasti onkológie, bola kvôli pandémii vážne ohrozená. Stačí spomenúť, že kvôli pandémii Sars-CoV-2 poklesol počet mamografických vyšetrení o 90 %. Pritom je to práve diagnostika v ranom štádiu, ktorá znižuje riziko úmrtia na rakovinu o 25 až 30 %. Našim cieľom je sprístupniť inovatívne diagnostické riešenia všetkým ženám a poskytnúť im novú skúsenosť,“ – hovorí Laura Hernandez, GE Healthcare manažérka sekcie zdravia žien a röntgenových technológií pre oblasť EMEA, ktorú môžete stretnúť priamo v Trnave. – „Hlavnou motiváciou pri príprave Roadshow zameranej na zdravotnú starostlivosť, bola naša snaha sprístupniť inovatívne riešenia medicínskym pracovníkom. Túto 29-týždňov trvajúcu Roadshow sa nám podarilo zorganizovať v rekordnom čase 6 týždňov. Počas trvania Roadshow sa tím klinického vzdelávania s návštevníkmi podelí o úžasné príbehy súvisiace s našimi riešeniami,“ dodáva.

„Len 50 % európskych žien sa dostaví na preventívne vyšetrenie, na ktoré sú pozvané, kvôli obavám z možného zlého výsledku a strachu z bolesti. Pacientska skúsenosť je práve z tohto dôvodu veľmi dôležitým faktorom pri vývoji našich nových riešení. Ochotne zdieľame poznatky o tom, že pacientska skúsenosť je alfou a omegou všetkého: technológií, umelej inteligencie, protokolov a ľudskej interakcie. Iniciatívy ako táto Roadshow sú príležitosťou vzdelávať a blízko spolupracovať s medicínskymi pracovníkmi a inštitúciami, vďaka ktorým dosiahneme, že riešenia ako napríklad One Stop Clinic sa v systéme zdravotnej starostlivosti stanú štandardom a nie výnimkou,“ – uvádza Kostas Deligiannis, GE Healthcare riaditeľ pre oblasť východnej Európy. „Som skutočne hrdý na to, že s našou Roadshow zavítame do toľkých východoeurópskych krajín, vrátane Slovenska. Zároveň pevne verím, že klinickí pracovníci v týchto krajinách si nenechajú ujsť príležitosť navštíviť nás a dozvedieť sa viac o budúcnosti diagnostiky,” dodáva Deligiannis.

Centrom pozornosti iniciatívy je najmä zdravie žien a témy ako rýchla diagnostika rakoviny, jej skoré odhalenie, osobná starostlivosť o prsníky s dôrazom na riešenie One-Stop Clinic, ako aj využívanie umelej inteligencie v medicínskom zobrazovaní, zdraví kostí, a podobne. Medzi predstavenými riešeniami budú aj:

Senographe Pristina™ – 3D mamografický systém, ktorý uľahčuje polohovanie pacienta a jeho komfort počas vyšetrenia

Pristina Serena™ – platforma pre biopsiu, ktorá nanovo definuje skúsenosť lekára aj pacienta počas biopsie tým, že vytvára veľký pracovný priestor a zvyšuje presnosť vďaka lepšiemu zacieleniu

CESM biopsy solutions – SenoBright™ HD Contrast Enhanced Spectral Mammography (CESM) zvýrazňuje oblasti nezvyčajného prúdenia krvi a lokalizuje lézie, ktoré si vyžadujú biopsiu; Serena Bright™ CESM zvyšuje spoľahlivosť rádiologickej diagnózy a zároveň počas vyšetrenia udržiava nízku úroveň radiácie

Invenia™ ABUS 0 – systém určený na detekciu rakoviny v hustom prsníkovom tkanive, ktorý okrem mamografie zlepšuje detekciu rakoviny

LOGIQ™ E10 Series – ultrazvuk, ktorý na zvýšenie rýchlosti a presnosti diagnostiky využíva inovatívne technológie a umelú inteligenciu

enCORE v18 – Softvérová platforma s množstvom klinických funkcií pre diagnostické potreby v oblasti metabolického zdravia a zdravia kostí – Dual Energy X-ray Absorptiometry (DXA) – technológia poskytujúca BMD a Body Composition formou jedného uceleného pracovného toku

Informačný servis