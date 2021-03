Gej párty, dovolenky i prednostné očkovanie. Ako politici prišli v čase pandémie o funkcie

Riadenie krízy spojenej s koronavírusom je v rukách politikov. Tí sa k nej rovnako ako bežní občania stavajú rôzne. Niektorí koronavírus spočiatku spochybňovali, iní sa na príchod vírusu do ich krajiny pripravovali už popredu a spustili masívnu ofenzívu.

Čo by to však bolo za politikov, ak by situáciu nevyužili na získanie politických bodov alebo nevyrobili nejaký problém, ktorý ich neraz stál aj miesto.

Slovensko vo štvrtok večer zaplavili správy o tom, že minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) skončí vo svojej funkcii. Rodák z Bratislavy však nie je jediným politikom, ktorému pandémia vzala mandát. Vo svete sa už našlo niekoľko podobných prípadov.

Očkovanie v Peru

V Peru rezignovala ministerka zdravotníctva Pilar Mazzetti po tom, ako tamojšie médiá prišli na to, že bývalý prezident Martin Vizcarra dostal v októbri prednostne čínsku vakcínu.

Rovnako sa vzdala funkcie aj ministerka zahraničných vecí Elizabeth Astete, ktorá takisto dostala vakcínu skôr, než bola na rade. Na sociálnej sieti napísala, že sa dopustila „veľkej chyby“ a druhú dávku prednostne nedostane.

Prezident Francisco Sagasti následne vyhlásil, že vďaka svojmu postaveniu dostalo vakcínu prednostne a v tajnosti 487 úradníkov.

Problémy vo Veľkej Británii

Eurokomisár pre obchod Phil Hogan odstúpil z funkcie po kritike jeho cesty domov do Írska a nedostatočné dodržanie protiepidemických pravidiel zameraných na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19.

Hogan totiž bol na večeri s približne 80 hosťami, hoci maximálny počet ľudí na podujatí mal byť oveľa nižší. Okrem toho cestoval do oblasti Írska, kde sa uplatňovalo obmedzenie pohybu a predčasne ukončil povinnú dvojtýždňovú karanténu.

Aj ďalší dvaja írski politici odstúpili po tom, ako porušili vládne nariadenia a zúčastnili sa oslavy 50. výročia golfovej spoločnosti. Boli nimi minister poľnohospodárstva Dara Calleary a podpredseda hornej komory parlamentu Jerry Buttimer.

V máji sa vzdal funkcie námestník britského ministra pre Škótsko Douglas Ross. Spravil tak na protest v súvislosti s cestou hlavného poradcu premiéra Borisa Johnsona Dominica Cummingsa v čase zákazu cestovania.

Verejnosti nestačili jeho argumenty, že vycestoval cez celé Anglicko za rodičmi, ktorým chcel v prípade infekcie koronavírusom zveriť svojho syna. Kritiku zožal aj preto, lebo sa za svoje správanie neospravedlnil. Naopak, Johnson ho podporil.