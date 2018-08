Gelle a Botek postúpili v rýchlostnej kanoistike do semifinále, zatiaľ nepostúpil iba Jankovec

MONTEMOR-O-VELHO 23. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenský dvojkajak Peter Gelle, Adam Botek postúpil na 44. majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v portugalskom Montemor-o-Velho do semifinále na kilometrovej trati.

Po pomalšom úvode v II. rozjazde figurovali Slováci po 250 m na siedmom mieste, po polovici trate boli na piatej pozícii a po 750 m už boli druhí. Druhú priečku si potom ustrážili aj v závere. O prienik do finále budú Gelle s Botekom bojovať v piatok predpoludním.

Postúpili aj ďalší – Ivana Mládková na 500 m v K1, Lucia Valová medzi ženami či Matej Rusnák medzi mužmi na rovnakej trati v C1, Rusnák aj na kilometri. Gabriela Ladičová postúpila v C1 na 200 m, Mariana Petrušová s Martinou Gogolovou sa kvalifikovali v K2 na 500 m aj na 200 m. Neuspel iba Martin Jankovec, ktorý na kilometri skončil medzi kajakármi v II. rozjazde na 8. mieste a v semifinále sa nepredstaví.

Majstrovstvá sveta v rýchlostnej kanoistike – Montemor-o-Velho – štvrtok:

MUŽI

K2 1000 m – II. rozjazda: 2. Peter Gelle, Adam Botek (SR) 3:13,532 min – postúpili do semifinále

C1 500 m – III. rozjazda: 6. Matej Rusnák (SR) 1:53,185 min – postúpil do semifinále

K1 1000 m – II. rozjazda: 8. Martin Jankovec (SR) 3:41,635 min – nepostúpil do semifinále

C1 1000 m – III. rozjazda: 5. Matej Rusnák (SR) 4:30,480 min – postúpil do semifinále

ŽENY

K1 500 m – I. rozjazda: 3. Ivana Mládková (SR) 1:55,254 min – postúpila do semifinále

C1 500 m – I. rozjazda: 4. Lucia Valová (SR) 2:26,158 min – postúpila do semifinále

K2 500 m – II. rozjazda: 8. Mariana Petrušová, Martina Gogolová (SR) 1:46,703 min – postúpili do semifinále

K2 200 m – II. rozjazda: 8. Mariana Petrušová, Martina Gogolová (SR) 40,982 s – postúpili do semifinále

C1 200 m – I. rozjazda: 3. Gabriela Ladičová (SR) 53,727 s – postúpila do semifinále