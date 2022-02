Generálna prokuratúra rozhodovala o sťažnostiach vyšetrovateľov NAKA príliš dlho, tvrdí advokát

Rozhodovanie Generálnej prokuratúry SR (GP SR) o sťažnostiach voči obvineniam štyroch vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) bolo extra dlhé.

Pre agentúru SITA to uviedol právny zástupca obvinených vyšetrovateľov Jána Čurillu a Pavla Ďurku Peter Kubina.

Iné sťažnosti vybavili do dvoch týždňov

Upozornil tiež na to, že napríklad v prípade bývalého riaditeľa NAKA Branislava Zuriana, bývalého šéfa operatívcov NAKA Jána Kaľavského či príslušníčky policajnej inšpekcie Diany Santusovej sťažnosti vybavili do dvoch týždňov.

„Nevidím dôvod na to, prečo by to pri nich malo byť štyri mesiace. Aj keď tam bola podaná námietka zaujatosti. O nej sa dalo rozhodnúť rýchlejšie,“ povedal Kubina.