Generálna prokuratúra začala trestné stíhania v prípade farmárov, Čižnár sa stretne s Matečnou

BRATISLAVA 16. júla (WebNoviny.sk) – Generálna prokuratúra (GP) SR preskúmala celkovo 36 trestných spisov týkajúcich sa samostatne hospodáriacich roľníkov.

Ako objasnil na tlačovej konferencii generálny prokurátor Jaromír Čižnár, z nich boli zistené pochybenia v desiatich prípadoch. V deviatich prípadoch dala generálna prokuratúra pokyn na začatie trestného stíhania.

Machinácie s dotáciami neskúmali

„Ani v jednej z týchto vecí, ktoré sa preskúmavali, z týchto 36, neboli prioritne skúmané alebo neboli preverované nejaké machinácie s dotáciami. Čo by možno mohlo vyznieť vcelku pozitívne, ale to tak nie je. Nechápem jednu vec: keby niekto išiel do hĺbky, tak by zistil, že niekde za tým sú aj podozrenia zo subvenčných podvodov,“ povedal.

Podľa generálneho prokurátora, keby si Slovenský pozemkový fond (SPF), Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, plnili svoje povinnosti, prokuratúra by nemala v čom konať.

Ako objasnil prvý námestník GP Peter Šufliarsky, v troch trestných veciach skonštatovala generálna prokuratúra, že nezákonne postupoval primárne policajt, ktorý túto trestnú vec odmietol, následnej aj prokurátor, ktorý vykonával dozor.

Ako doplnil Čižnár, v prípade pochybení policajta ide aj o pochybenie prokurátora, nakoľko vykonáva dozor. „Mám pocit, že poniektorí prokurátori na východe sa riadia vlastným svedomím a názorom a nie platnou právnou úpravou, to je chyba,“ konštatoval Čižnár.

Nevyvodili sa personálne dôsledky

Generálny prokurátor avizoval, že sa bude znova rozprávať s ministerkou pôdohospodárstva Gabrielou Matečnou o výsledkoch. Diskutovať chce najmä o systéme kontroly na PPA. Čižnár tiež dodal, že pochybenia nie sú len na východnom Slovensku, objavujú sa totiž prípady aj z iných lokalít ako napríklad Trnava, Považie.

Šéf prokuratúry poukázal aj na fakt, že sa nevyvodili žiadne personálne dôsledky. „Neviem o tom, že by niekto robil personálne dôsledky na PPA, SPF, v polícii, u tých, ktorí evidentne zlyhali. Uvítal by som, keby si niekto začal robiť poriadky vo svojich rezortoch. My si ich robíme,“ zdôraznil Čižnár.