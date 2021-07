Generálny manažér FC Nitra označil Jendriška za klamára a najväčší omyl

Len pred pár dňami sa útočník Erik Jendrišek na webe sport.aktuality.sk kriticky vyjadril o pomeroch vo futbalovom klube FC Nitra.

Bývalý slovenský reprezentant spomínal pravidelne meškajúce výplaty, ale aj veľmi chabú komunikáciu vedenia klubu s nespokojnými hráčmi, ktorá vyústila až do zostupu z najvyššej súťaže a vzápätí aj do neudelenia licencie pre II. ligu.

Rovnaký zdroj dal možnosť brániť sa proti týmto tvrdeniam generálnemu manažérovi klubu spod Zobora Martinovi Peškovi a ten Jendriška spolu s nemeckými investormi označil nielen za klamára, ale dokonca za najväčšiu tragédiu a omyl v histórii FC Nitra.

Podpis zmluvy aj vyhadzov z bytu

„Hneď prvé klamstvo je, že keď podpisoval zmluvu v Nitre, tak nevedel, že Nemci nie sú majiteľmi a ani tak skoro nebudú, pokiaľ nesplatia dohodnutú kúpnu cenu za majoritný podiel akcií. To malo byť najskôr o dva roky, ak nebudú meškať so splátkami. Sám som mu to v januári vysvetľoval, keď podpisoval zmluvu,” rozhovoril sa Peško na webe sport.aktuality.sk.

„Nikto Jendriška nevyhadzoval z bytu. To on prišiel za majiteľom bytu, mojím známym, a povedal mu, že klubu odkáže, že ho majiteľ vyhodil, čo posunie médiám a obaja tým pádom skôr dostanú od klubu peniaze,” pokračoval funkcionár Nitry.

Protichodné tvrdenia

Peško tvrdí, že keď sa prišiel Jendrišek‚ akože rozlúčiť a dohodnúť, priniesol výpoveď s tým, že mu ju má podpísať.

„O žiadnej dohode a odpustení výplat sme sa vôbec nebavili. A keď som mu povedal, že mu to nemôžem podpísať, lebo to nie je v súlade s legislatívou SFZ a článkom 31. RaPP (registračný a prestupový poriadok), bodom 3, tak mi vulgárne odpovedal, že načo sa trepe 400 km do Nitry. Slušne som mu odpovedal, že keby mi bol zavolal, tak by som mu to vysvetlil a nemusel jazdiť z Ružomberka do Nitry a spať. Následne buchol dverami na mojej kancelárii a odišiel. Máme to na kamerovom systéme,” komentoval Peško.

Strelil len dva góly

Na záver ešte doplnil, že bývalý reprezentant Jendrišek v 13 majstrovských zápasoch strelil iba dva góly, čo klub stálo 33-tisíc eur, čiže jeden stál 16 500.

„Ešte sme aj vypadli vďaka jeho Nemcom až do 3. ligy, pretože zaplatili jednu výplatu, aj to z požičaných peňazí od miestneho podnikateľa. Pritom z tej výplaty nezaplatili dane ani odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní. My to teraz za nich splácame,“ dodal Peško.