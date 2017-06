Generálny manažér Washingtonu pripustil možnosť výmeny Ovečkina

WASHINGTON 3. júna (WebNoviny.sk) – Pozícia Alexandra Ovečkina v klube hokejovej NHL Washington Capitals už nie je neotrasiteľná ako v predchádzajúcich rokoch. Vedenie klubu, ktorý v posledných sezónach patrí medzi najlepšie v základnej časti a v play-off vypadne vždy skoro, dokonca pripustilo za istých okolností možnosť výmeny hviezdneho Rusa. V súčasnosti ešte transfer nie je aktuálny, ale nedá sa ani vylúčiť.

Rodák z Moskvy odohral v drese Capitals počas dvanástich sezón 921 stretnutí, v ktorých nazbieral 1035 kanadských bodov (558+477). Tridsaťjedenročný krídelník získal viaceré individuálne ocenenia, ale chýba mu veľký klubový úspech.

Tento týždeň už generálny manažér Washingtonu Brian MacLellan pripustil, že by Ovečkin nemusel dohrať kariéru v drese mužstva z amerického hlavného mesta. “Možno si v niektorej chvíli dokážem predstaviť situáciu, že by sme sa odhodlali k tomuto kroku. Neviem však, či práve teraz,” povedal pre zámorských novinárov MacLellan.

O chvíľu už svoje slová trocha korigoval: “Ovečkin je súčasť našej organizácie, našej značky a histórie. Za koho by sme ho vymenili? Z perspektívy nášho tímu to nedáva úplne zmysel. Za istých okolností by však takáto situácia predsa len mohla nastať.”

Ovečkin má vo Washingtone kontrakt do roku 2021, ročne zarobí 10 miliónov dolárov.