Generálny prokurátor Čižnár sa vyjadril k prípadu vraždy Daniela Tupého

BRATISLAVA 11. októbra (WebNoviny.sk) – Generálny prokurátor Jaromír Čižnár by bol veľmi rád, keby čím skôr mohol informovať aj o objasnení vraždy študenta Daniela Tupého. Ako uviedol na stredajšej tlačovej besede, táto záležitosť traumatizuje celú spoločnosť rovnako ako smrť právnika Ernesta Valka.

„Robí sa tam (na prípade vraždy, pozn. SITA), nemajte pocit, že sa to už pomaly dáva do stratena. Ja verím, že aj keď to už trvá dlhšie, raz sa k tomu dopracujeme,“ vyhlásil s tým, že vec ho trápi a bude rád, keď bude môcť povedať, že niekto sa za skutok bude zodpovedať.

Obžalovaných súd oslobodil

Študent Daniel Tupý so šiestimi kamarátmi prechádzal večer 4. novembra 2005 cez parkovisko na bratislavskom Tyršovom nábreží, kde ich napadli. Všetkých kopali do hlavy, niektorí mali aj bodné zranenia.

Obžalovaných v kauze tejto vraždy 16. júna 2009 napokon Okresný súd Bratislava I. oslobodil. Súd neuznal za vinného Richarda H., ktorého prokuratúra žalovala z vraždy študenta, ani Dávida V., Jána S., Michala B. ani Róberta J., ktorých žalovali z ublíženia na zdraví v štádiu pokusu a výtržníctva.

Obžalobe chýbal nespochybniteľný dôkaz

Rozsudok v kauze padol po približne tri a pol roku od spáchania vraždy. Obžaloba nemala v kauze vraždy študenta pevný, nespochybniteľný dôkaz, čo priznala už počas záverečnej reči prokurátorka.

Podporila aj návrh otca obete, aby obžalovaní išli na detektor lži, senát to však podobne ako už predtým, keď to navrhovala obhajoba, nepripustil.

Podľa prokurátorky stálo trestné stíhanie a neskôr aj obžaloba len na výpovediach svedkov. Proti oslobodzujúcemu rozsudku sa najprv prokuratúra odvolala, neskôr však odvolanie stiahla.