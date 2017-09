Generálny prokurátor Čižnár so znechutením vníma účelovú politizáciu v prípade výtvarníka Lorenza

BRATISLAVA 4. septembra (WebNoviny.sk) – Generálny prokurátor Jaromír Čižnár so znechutením vníma účelovú politizáciu v prípade košického výtvarníka Ľuboša Lorenza, ktorá je evidentná z vyjadrení niektorých politikov.

Ako sa uvádza v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytla hovorkyňa Andrea Predajňová, vyjadrenia politikov k tomuto prípadu nemožno vnímať inak, ako pokus o zasahovanie do právomocí orgánov činných v trestnom konaní v neskončenej trestnej veci, o ktorých nemôžu mať žiadne relevantné informácie.

Generálna prokuratúra odmieta politické zasahovanie do konkrétnych trestných vecí a vždy v každej konkrétnej trestnej veci bude postupovať v zmysle zákona, zdôrazňuje sa v stanovisku.

Výzvy politikov považuje za absurdné

Ako ďalej informovala Predajňová, doterajší postup orgánov činných v trestnom konaní preskúma krajský prokurátor v Košiciach. Zároveň sa v stanovisku zdôrazňuje, že konajúci prokurátor svojím postupom v trestnej veci vyjadril svoj právny názor, za ktorý ho generálny prokurátor v žiadnom prípade nemieni disciplinárne postihovať.

Výzvy politikov v tomto smere považuje Čižnár za absurdné najmä za situácie, keď sa opakovane stretávame s rozhodnutiami niektorých sudcov, na základe ktorých sú prepúšťané resp. oslobodzované osoby údajne patriace k mafiánskym skupinám. „Je smutné, že v týchto prípadoch politici, ktorí sa k predmetnej trestnej veci vyjadrovali, mlčia a nežiadajú prijatie aj disciplinárnych opatrení,“ zdôraznil generálny prokurátor.

Generálna prokuratúra sa do skončenia konania, resp. do preskúmania trestnej veci nadriadeným prokurátorom, nebude vyjadrovať a prispievať tak k zvyšovaniu mediálneho a politického tlaku na orgány činné v trestnom konaní, uvádza sa v stanovisku.

Prípad výtvarníka Lorenza

Košického výtvarníka zadržali minulý týždeň v stredu popoludní okolo tretej, do soboty poludnia bol v cele policajného zaistenia.

Výtvarník Ľuboš Lorenz je obvinený pre prečin výtržníctva, lebo z pomníka obetiam II. sv. vojny na košickom Námestí osloboditeľov, ktorý je kultúrnou pamiatkou, odstránil osem kusov komunistických symbolov – kosák a kladivo. Prokurátor pre neho najprv žiadal väzbu, na neverejnom zasadaní súdu nakoniec návrh na uvalenie vyšetrovacej väzby stiahol.

Advokátom výtvarníka je Daniel Lipšic, ktorý si myslí, že prokuratúra si uvedomila neexistenciu dôvodu na väzbu. „Je veľmi pochybné, či vôbec išlo o trestný čin. Komunistické symboly z preglejky netvorili súčasť kultúrnej pamiatky. Ak by niekto na kultúrnu pamiatku nalepil plagát nejakej skupiny a niekto iný by ho strhol, nešlo by o hanobenie kultúrnej pamiatky. V tomto prípade chýbajú znaky trestného činu výtržníctva,“ povedal v sobotu Lipšic.

Podľa jeho názoru nebolo oprávnené ani vznesené obvinenie pre trestný čin výtržníctva. Doložil, že aj košický krajský pamiatkový úrad poskytol vyjadrenie, že preglejkové napodobneniny komunistických symbolov netvoria súčasť kultúrnej pamiatky.