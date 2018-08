Aktualizované: Generálny prokurátor Čižnár v prípade údajného únosu Vietnamca zbaví mlčanlivosti desiatky osôb

aktualizované 13. augusta, 15:26

BRATISLAVA 13. augusta (WebNoviny.sk) – Nemecký generálny prokurátor nemá vedomosť o medializovaných informáciách z vyšetrovacieho spisu, ktoré sa majú týkať údajného únosu Vietnamca slovenským vládnym špeciálom.

Povedal to po stretnutí s nemeckým partnerom na dnešnom brífingu šéf Generálnej prokuratúry SR Jaromír Čižnár. Nemecký kolega Čižnárovi prisľúbil, že medializované informácie preverí a bude ho následne informovať.

Ako ďalej informoval Čižnár, dozorujúci prokurátori pri vyšetrovaní na území Slovenskej republiky plánujú zbaviť mlčanlivosti celkovo až 44 osôb, ktoré by mohli neskôr vypovedať v tejto kauze. Vyšetrovanie prípadu údajného únosu má na starosti Krajská prokuratúra v Bratislave pod záštitou Generálnej prokuratúry SR.

Stretnutie vyšetrovateľov oboch krajín

Čižnár podľa vlastných slov na piatkovom stretnutí s nemeckým kolegom prebral viacero okruhov týkajúcich sa kauzy údajného únosu. Prvým bola kvalita a rozsah právnej pomoci. Podľa neho boli všetky nemecké dožiadania vybavené „na vysoko profesionálnej úrovni“ v celom rozsahu.

„Nič nebolo odmietnuté,“ zdôraznil. Nemci podľa Čižnára zatiaľ nežiadali výsluch šéfa protokolu rezortu vnútra Radovana Čuláka, ktorý figuruje v kauze. Ďalšou oblasťou, ktorú slovenská a nemecká strana prebrali, bola myšlienka spoločného vyšetrovacieho tímu.

Podľa Čižnára o takýto tím Nemci teraz, ako aj v blízkej budúcnosti nemajú záujem. Pokiaľ ide o výmenu operatívnych informácii budú obe strany podľa Čižnára v prípade potreby túto problematiku konzultovať. Dodal, že obe strany pripravujú aj stretnutie vyšetrovateľov a prokurátorov na pôde Eurojustu.

Saková zbavila mlčanlivosti už 14 osôb

Podľa ministerstva vnútra je ministerka Denisa Saková v súvislosti s únosom vietnamského občana z Nemecka do Vietnamu pripravená zbaviť mlčanlivosti všetky osoby, ktoré budú chcieť orgány činné v trestnom konaní vypočuť. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár hovoril na dnešnej tlačovej besede až o 44 ľuďoch.

Šéfka rezortu vnútra doteraz zbavila mlčanlivosti 14 osôb, aby mohli v tejto veci vypovedať pred orgánmi činnými v trestnom konaní. Stretla sa s nemeckým veľvyslancom na Slovensku Joachimom Bleickerom a plánuje vycestovať do Nemecka na stretnutie s rezortným kolegom.

Rezort vnútra SR poskytuje pri vyšetrovaní tejto veci či už nemeckým vyšetrovateľom alebo slovenským vyšetrovacím orgánom maximálnu súčinnosť, ktorá je v jeho kompetencii. Stanovisko rezortu vnútra zaslal agentúre SITA tlačový odbor ministerstva.

Únos Vietnamca slovenským lietadlom

Ako informoval vo štvrtok 2. augusta Denník N, nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung zverejnil správu, podľa ktorej nemeckí vyšetrovatelia už nepochybujú o tom, že na únos vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha bol použitý aj slovenský vládny špeciál.

Vietnamského podnikateľa podľa informácií nemeckých médií v lete minulého roka pravdepodobne uniesli z Nemecka do Vietnamu. V Nemecku žiadal o politický azyl, pričom v domovskej krajine čelil obvineniam z korupcie. Denník Frankfurter Allgemeine Zeitung napísal, že auto s únoscami podľa GPS súradníc parkovalo pri vládnom hoteli Bôrik v Bratislave.

Bolo to v čase, keď sa tam vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák stretol s vietnamským ministrom. Slovenská strana tiež vietnamským partnerom požičala vládny špeciál na prepravu z Prahy do Bratislavy a z Bratislavy do Moskvy. To potvrdilo aj ministerstvo vnútra. Trinh Xuan Thanha vo Vietname odsúdili na dva doživotné tresty.