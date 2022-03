Generálny prokurátor Žilinka odmieta vyhrocovanie napätých vzťahov s Ruskom formálnymi gestami

Generálny prokurátor Maroš Žilinka odmieta vyhrocovanie napätých vzťahov s Ruskou federáciou formálnymi gestami, akým by bolo zrušenie Dohody o spolupráci medzi Generálnou prokuratúrou SR (GP SR) a Generálnou prokuratúrou Ruskej federácie z 28. marca 2002.

Zmluva medzi Slovenskom a Ruskom

Žilinka to uviedol vo svojom profile na sociálnej sieti.

„V aktuálnej situácii zodpovedajú vzťahy medzi generálnymi prokuratúrami SR a Ruskej federácie kritériu nevyhnutnej potrebnosti a profesionality, pričom možnosti spolupráce v zmysle dohody nie sú a ani objektívne nemôžu byť napĺňané. To však neznamená, že by dlhé roky budovaná korektná spolupráca a komunikácia mala byť znegovaná a vzájomné vzťahy aj formálne zrušené,“ napísal Žilinka s tým, že k tejto otázke považuje za potrebné pristupovať triezvo a rozvážne, zároveň hľadiac do budúcna.

Generálny prokurátor podotkol, že dohoda, ktorá rámcovo upravuje možnosti spolupráce oboch prokuratúr, plne zodpovedá záväzkom, ktoré vyplývajú zo Zmluvy medzi Slovenskom a Ruskom o priateľských vzťahoch a spolupráci, podpísanej 26. augusta 1993 v Bratislave.

Konkrétne kroky zodpovedajúce situácii

Žilinka uviedol, že namiesto formálnych gest uprednostňuje konkrétne kroky zodpovedajúce situácii, ktorá nastala.

Medzi ne zaradil verejné odsúdenie aktu vojenskej agresie voči Ukrajine, oznámenie ruskej generálnej prokuratúre, že GP SR nenaplní Program spolupráce na roky 2022 – 2023 z 13. januára 2022 či začatie trestného stíhania pre vojnové trestné činy a trestné činy proti ľudskosti.

Patrí sem podľa neho aj osobné stretnutie s generálnou prokurátorkou Ukrajiny priamo na Ukrajine v čase vojny a podpísanie spoločného memoranda o spolupráci pri vyšetrovaní vojnových trestných činov. Šéf GP SR pripomenul, že poskytli vo svojom zariadení dočasné útočisko a humanitárnu pomoc pre 69 rodinných príslušníkov prokurátorov a zamestnancov ukrajinskej prokuratúry, z toho 37 detí.