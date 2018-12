BIRMINGHAM 17. decembra (WebNoviny.sk) – Cyklista Geraint Thomas sa stal víťazom ankety BBC o britskú Športovú osobnosť roka. Tridsaťdvaročný rodák z waleského Cardiffu sa v lete tretím britským jazdcom, ktorý vyhral cyklistickú Tour de France.

Druhý skončil víťaz seriálu F1 Lewis Hamilton a tretí kapitán anglickej futbalovej reprezentácie Harry Kane, ktorý svoj tím priviedol do semifinále MS v Rusku. „Britský šport má za sebou úžasný rok. Mohlo by to pokračovať ešte riadne dlho,“ povedal Geraint Thomas.