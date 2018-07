Geraint Thomas slávil víťazstvo na Tour de France krištáľovou trofejou od spoločnosti ŠKODA AUTO

BRATISLAVA 31. júla 2018 (WBN/PR)

Alain Favey, člen predstavenstva spoločnosti ŠKODA AUTO za oblasť predaja a marketingu, odovzdal v Paríži pohár pre víťaza bodovej klasifikácie nášmu cyklistovi Petrovi Saganovi

ŠKODA AUTO sponzoruje zelený dres pre najlepšieho šprintéra už štvrtý rok

Trofeje pre víťazov slávnych cyklistických pretekov navrhol ŠKODA Design

Po 3 351 absolvovaných kilometroch oslávil Geraint Thomas v nedeľu svoje prvé víťazstvo na Tour de France. Trofej pre víťaza aj tento rok navrhol ŠKODA Design. Britský pretekár pozdvihol na Champs-Élysées k parížskemu nebu pohár vyrobený z českého krištáľu. Trofej najlepšiemu jazdcovi bodovej klasifikácie následne odovzdal nášmu cyklistovi Petrovi Saganovi člen predstavenstva spoločnosti ŠKODA AUTO za oblasť predaja a marketingu Alain Favey. Pohár zo zeleného krištáľu pre šesťnásobného držiteľa zeleného dresu takisto navrhol ŠKODA Design.

Spoločnosť ŠKODA AUTO podporuje cyklistické preteky okolo Francúzska ako oficiálny partner už pätnásty rok. ŠKODA je zároveň pätnástykrát aj dodávateľom oficiálnych automobilov Tour. Tento rok automobilka poskytla 250 organizačných a sprievodných vozidiel, medzi nimi aj automobil ŠKODA SUPERB, ktoré ako „Red Car“ využíva riaditeľ Tour Christian Prudhomme.

Už 105. ročník jedných z najťažších cyklistických pretekov na svete sa začal 7. júla na ostrove Noirmoutier v Atlantiku. Počas trojtýždňových pretekov absolvovalo 176 profesionálnych cyklistov celkom 21 etáp, ktoré okrem iného viedli aj cez mnohé náročné horské priesmyky. Počas 16. etapy, vedúcej z Carcassonne do Bagnères-de-Luchon, pelotón krátko zavítal aj do Španielska. Ako horúci kandidát na celkové víťazstvo sa v priebehu Tour čoskoro ukázal Geraint Thomas. V jedenástej etape vybojoval tento rodák z Walesu žltý dres, ktorý suverénne doviezol až do Paríža.

ŠKODA na Tour de France už po štvrtýkrát vystupovala aj ako sponzor zeleného dresu pre najlepšieho jazdca bodovej klasifikácie. Titul najlepšieho šprintéra si tento rok vybojoval Peter Sagan. Náš pretekár získal toto prestížne ocenenie už šiestykrát. Trofej pre zelený dres, rovnako ako pohár pre celkového víťaza, navrhla ŠKODA Dizajn a tiež bola vyrobená v Českej republike. Mladoboleslavská automobilka navrhuje trofeje pre víťaza slávnych cyklistických pretekov od roku 2011. Štyri kilogramy ťažké a 60 centimetrov vysoké majstrovské diela českých sklárov vyrába firma LASVIT. Elegantná silueta pohárov patrí už dlho k charakteristickým symbolom Tour de France. Kým rozmery pohárov zostávajú rovnaké, dizajnéri ŠKODA AUTO zakaždým prekvapia novými kreatívnymi nápadmi pri tvorbe dekorácie. Tohtoročná trofej je poctou geometrickým vzorom a hranatým tvarom českého kubizmu.

ŠKODA SUPERB opäť v úlohe Red Car riaditeľa Tour Christiana Prudhommea

ŠKODA podporuje Tour de France už od roku 2004 a v tomto roku opäť poskytla 250 organizačných a sprievodných automobilov. Súčasťou flotily boli okrem vozidiel ŠKODA OCTAVIA aj obe SUV ŠKODA KODIAQ a ŠKODA KAROQ, či model ŠKODA SUPERB. Vlajková loď značky opäť viedla pelotón ako najdôležitejší automobil celej Tour de France: riaditeľ závodu už tradične používa na červeno lakovanú limuzínu ako mobilné dispečingové stanovisko. Zásluhou niekoľkých rádiových kanálov má Christian Prudhomme neustály prehľad a podľa potreby môže udeľovať organizačné a bezpečnostné pokyny. Vďaka veľkoryso dimenzovanej posuvnej panoramatickej streche môže Prudhomme zo zadného sedadla i vstať. Získava tak ideálny prehľad o celom pelotóne, než napríklad odštartuje etapu.

Kampaň značky ŠKODA „Always there for those who ride“

Súčasne so štartom vrcholného cyklistického podujatia roka sa rozbehla aj 360-stupňová kampaň značky ŠKODA s heslom „Always there for those who ride“. Automobilka ju predstavila na webových stránkach WeLoveCycling.com a na niekoľkých sociálnych sieťach, napríklad na Facebooku, Youtube a Instagrame. Na adrese www.welovecycling.com tak môžu všetci fanúšikovia cyklistiky získať najrôznejšie informácie o najväčšom cyklistickom podujatí na svete.

História spätá s bicyklom

Vášeň pre cyklistiku v spoločnosti ŠKODA AUTO siaha až k počiatku vzniku podniku. V roku 1895 založili Václav Laurin a Václav Klement v Mladej Boleslavy továreň na výrobu bicyklov. Už o desať rokov neskôr vyšiel z výrobných hál mladej firmy prvý automobil Voiturette A. V roku 1925 došlo k fúzii spoločnosti Laurin & Klement s firmou ŠKODA. Okrem Tour de France a španielskych pretekov Vuelta podporuje automobilka aj ďalšie medzinárodné cyklistické preteky a rôznorodé športové akcie na národnej a medzinárodnej úrovni. Cyklistické doplnky tiež patria k nevyhnutnej súčasti doplnkovej ponuky značky.