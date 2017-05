Gernát: Každý, kto má rád Slovensko, bude pozerať duel Dánska s Talianskom

KOLÍN NAD RÝNOM 15. mája (WebNoviny.sk) – Výkony reprezentačného obrancu Martina Gernáta sú jedným z mála pozitív na vystúpení Slovenska na 81. hokejových majstrovstvách sveta v Nemecku a Francúzsku. Z desiatich slovenských gólov na turnaji strelil 24-ročný Košičan z pozície beka dva presné zásahy.

Musíme sa vzchopiť, burcuje Gernát

Gernát si strelecký účet otvoril v zápase s Dánskom (3:4 po sam. nájazdoch), druhý presný zásah si pripísal v nedeľňajšom stretnutí proti USA (1:6). Gernátov gól proti Spojeným štátom americkým bol však jediný v ostatných dvoch stretnutiach slovenského národného tímu.

“Skóre 1:12 z posledných dvoch zápasov je naozaj smutné. Musíme sa vzchopiť. Američania nám stále chodili poza chrbát, mali rýchle prechody do útočného pásma. Boli silní aj pred bránkou. Prevýšili nás komplexne na celom ihrisku – boli lepší v útoku i v obrane,” povedal defenzívny pilier pražskej Sparty.

“Až do nášho presného zásahu sme hrali celkom dobre. Potom sme sa zase začali ‘blázniť’, útočiť a ‘lietať’ po ihrisku. Prestali sme jednoducho vyhadzovať puky a proti mužstvu ako USA nás to stálo ďalšie góly v našej sieti. Napokon ich bolo až šesť,” uviedol Gernát.

“Už sme na šampionáte odohrali šesť zápasov, ale stále sme sa nepoučili a dostávame rovnaké góly a robíme zbytočné fauly,” povzdychol si hokejista draftovaný Edmontonom Oilers v roku 2011 v piatom kole z celkovej 122. pozície.

Slovákom môžu pomôcť Dáni

Slovákom stále hrozí i zostup do B-kategórie MS. Zotrvanie medzi elitou môže hráčom spod Tatier výrazne uľahčiť Dánsko, ak v pondelkovom stretnutí pripraví o body Taliansko.

Pri eventuálnom nezdare Dánska by Slováci museli bodovať so Švédskom. “Budeme sa modliť, aby nám Dáni pomohli. Asi každý, kto má rád slovenský hokej, bude pozerať toto stretnutie. Keď zvíťazia Taliani, bude duel so Švédskom pre nás kľúčovým zápasom na turnaji,” povedal víťaz zámorskej juniorskej WHL z roku 2012 s tímom Edmonton Oil Kings.

“Každý zápas sa začína od 0:0 a záleží iba na tom, aký budeme hrať hokej. Keď dáme nejaký gól, nemôžeme sa opäť poblázniť, no najmä nejaký presný zásah musíme vôbec dosiahnuť,” zakončil Gernát na margo zápasu s “Tre Kronor”.