Getafe neodcestuje do Milána na zápas Európskej ligy, prezident klubu sa bojí koronavírusu

Futbalisti španielskeho tímu Getafe CF nakoniec neodohrajú štvrtkový úvodný zápas osemfinále futbalovej Európskej ligy 2019/2020 na ihrisku talianskeho Interu Miláno.

Klub z predmestia Madridu v stredu krátko predpoludním uviedol, že mužstvo nevycestuje na Apeninský polostrov, kde zaznamenali najvyšší počet nakazených novým koronavírusom na európskom kontinente.

Prehra so vztýčenou hlavou

Getafe odmieta odohrať zápas v rizikovej oblasti napriek dôsledkom, ktoré klubu môžu vyplynúť z nenastúpenia na stretnutie európskeho pohára.

„Getafe nikam neodletí. Ak po tomto prehráme túto osemfinálovú konfrontáciu, bude to so vztýčenou hlavou. Ak máme prehrať, tak prehráme. Bojím sa, aby sa naši ľudia nenakazili koronavírusom. Za takýchto podmienok nemôžeme hrať. Vírus by sme mohli priniesť k nám domov,“ povedal prezident Getafe Ángel Torres Sánchez podľa webu abc.es.

O zvláštne povolenie nepožiadali

Keďže španielska vláda pozastavila všetky lety do Talianska s výnimkou humanitárnych, núdzových či štátnych letov vo vyššom záujme, madridský funkcionár sa obával, či by sa výprava Getafe mala ako dostať naspäť.

Predstavitelia Európskej futbalovej únie (UEFA) údajne chceli, aby sa zápas odohral a snažili sa ho presvedčiť, aby zmenil tento postoj.

„UEFA nám povedala, aby sme požiadali španielsku vládu o zvláštne povolenie, ale neurobím to. Nepôjdem na miesto, kam nechcem ísť. Vláda vydala nariadenie, ktoré považujem za múdry krok. Nerobíme to preto, že chceme byť pre koronavírus v centre pozornosti,“ dodal Ángel Torres Sánchez.