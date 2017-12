GHS Legal: Firmy si v ochrane osobných údajov príliš veria

BRATISLAVA 20. decembra2017 (WBN/PR) – Iba tretina firiem má takzvaný bezpečnostný projekt, ktorý už dnes vyžaduje ešte aktuálne účinný zákon. Celá polovica firiem nepočula o nariadení GDPR, ktoré pravidlá ešte sprísňuje, ukázal prieskum advokátskej kancelárie GHS Legal.

Firmy si veria. Bezdôvodne

70 % slovenských firiem tvrdí, že ochranu osobných údajov majú riešenú dostatočne. Prieskum, ktorý pre advokátsku kanceláriu GHS Legal realizovala agentúra Nielsen Admosphere na vzorke 204 manažérov, pritom odhaľuje presný opak. Iba 34 % firiem má spracovaný bezpečnostný projekt. „Vzhľadom na povahu činnosti väčšiny subjektov, túto povinnosť by si mali podľa aktuálne účinného zákona splniť takmer všetky subjekty, ak už majú uložené len rodné číslo vo svojej databáze, ktorá je v počítači pripojená na internet,“ hovorí JUDr. Pavol Szabo. Z prieskumu tiež vyplýva, že takmer žiadna z firiem na Slovensku netuší o niektorých základných podmienkach už aktuálne účinného zákona, napríklad kedy je potrebné získať súhlas dotknutej osoby.

Prísnejší zákon začne platiť od mája 2018. Firmy musia začať s prípravou hneď

Od budúceho roka čaká podnikateľov sprísnenie pravidiel na ochranu osobných údajov. Zmeny od 25. mája 2018 si vyžiadalo nariadenie Európskej únie známe pod skratkou GDPR (General Data Protection Regulation). Nový zákon vychádzajúci z GDPR už bol schválený parlamentom aj na Slovensku. No, polovica manažérov v prieskume o GDPR nevie, a ani nepočula. „Podnikatelia novú legislatívu podcenili. Ak chcú stihnúť termín, do ktorého majú byť implementované nové pravidlá, musia začať hneď teraz. Týka sa to prakticky každej spoločnosti, keďže spracúvajú osobné údaje, najmä firiem v sektore zdravotníctva, e-commerce a HR, keďže tieto spoločnosti často spracúvajú citlivé osobné údaje vo veľkom rozsahu,“ vysvetľuje Pavol Szabo z GHS Legal.

Nejasná cena za ochranu

Spoločnosti takisto nevedia, koľko by mali do ochrany osobných údajov investovať a čo by mali za tieto peniaze očakávať. Dve tretiny z nich priznali, že skutočné náklady na ochranu osobných údajov nevie odhadnúť. 22 % firiem má pocit, že im odpadáva väčšina starostí na začiatku po jednorazovom nastavení celého systému. Zvyšné vynakladajú peniaze na ochranu aj priebežne. Podľa P. Szaba tento stav nie je optimálny: „Kvalitne zavedený systém ochrany, či už interne alebo od externého dodávateľa, si totiž vo väčšine prípadov vyžaduje len minimálne prostriedky na prevádzku. V skutočnosti je kľúčové nastaviť systém na mieru. Nedá sa jednoducho vyklikať na internete, v takom prípade spĺňa firma povinnosti iba papierovo. No a v prípade, že by prišlo k reálnemu úniku osobných údajov, mohla by mať spoločnosť problém.“

Nevedia, čo im hrozí

Prieskum ukázal, že spoločnosti si neuvedomujú, čo im v prípade nesplnenia povinností hrozí. Potvrdilo to 73 % z nich. Pokuty sa po novom môžu pohybovať v tisícoch aj státisícoch. Konkrétne až do výšky 4 % z ročného (svetového) obratu a 20 miliónov eur. Kontroly pritom nie sú až tak výnimočné.

Okrem vlastných kontrol môže zasiahnuť aj na základe podnetov a návrhov. Minulý rok to bolo 146 začatých konaní na základe návrhov a podnetov. „To znamená, že sa zvyšuje povedomie o tejto problematike a GDPR tomu môže opäť pomôcť,“ konštatuje P. Szabo, no zároveň pochybuje o schopnosti firiem zabezpečiť si ochranu svojpomocne: „Dnes na to majú firmy väčšinou povereného pracovníka. Pre väčšinu firiem je však ideálnejšia externá špecializovaná firma.“

O advokátskej kancelárii GHS Legal

Advokátska kancelária GHS Legal, s.r.o. poskytuje právne poradenstvo pre klientov na území Slovenskej a Českej republiky. Poskytuje profesionálne právne služby pre domácu aj zahraničnú klientelu. Tvorí ju tím ľudí zložený z odborníkov na rôzne oblasti práva, ktorých cieľom je prinášať klientom efektívne riešenia vždy zohľadňujúc ich skutočné potreby. Tento cieľ sa darí napĺňať predovšetkým individuálnym prístupom k požiadavkám klientov. Medzi nimi sú významné slovenské a medzinárodné spoločnosti aj svetoví lídri vo svojich odvetviach.