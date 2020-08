Giertl: Štát by mal mimovládky aj občiansku spoločnosť vnímať ako prirodzenú súčasť spoločnosti

Mimovládne neziskové organizácie (MNO), ale aj celú občiansku spoločnosť by mal štát vnímať ako prirodzenú súčasť spoločnosti. Mal by s nimi komunikovať a hľadať riešenia pre oblasti v ktorých pôsobia alebo ku ktorým sa vyjadrujú. Pre agentúru SITA to uviedol splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl.

Kritický hlas musí byť vypočutý

Ako ďalej priblížil, rozumný štát by mal vnímať MNO a OS predovšetkým pozitívne a vytvárať všetky podmienky (vrátane legislatívnych a ekonomických) pre to, aby bol ich pozitívny potenciál využitý a ďalej rozvíjaný. Skúsenosť a expertíza mimovládok a občianskej spoločnosti má byť prínosom pre tvorbu verejných politík zo strany verejnej moci a správy, ako aj pre ich rozhodovanie. „Kritický hlas MNO a OS musí byť vypočutý a kritické myslenie musí byť podporované. Sme malá krajina a štát nesmie hazardovať s dôverou a vôľou ľudí,“ konštatuje Giertl.

Úrad splnomocnenca od svojho vzniku v roku 2011 presadzuje tvorbu verejných politík, úloh, projektov či programov na podporu MNO a OS. Okrem iného, úrad napríklad realizuje národný projekt Participácia (EVS), ktorým podporuje konkrétne MNO (12 pilotných projektov a ďalšie súvisiace aktivity) pri spoločnej tvorbe verejných politík so štátnou správou a samosprávnou na všetkých stupňoch a pripravuje aj jeho pokračovanie.

Realizujú komplexný výskum

Úrad zároveň prvýkrát v histórii SR realizuje komplexný „Výskum MNO a OS“, tiež prostredníctvom projektu EVS. Výstupy z tohto projektu poslúžia ako podklad nielen pre nastavenie politík vo vzťahu ku MNO a OS, ale aj k vzdelávaniu v téme mimovládok a občianskej spoločnosti.

V programovom vyhlásení sa vláda Igora Matoviča (OĽaNO) zaviazala, že bude vytvárať podmienky na vysoko transparentnú a efektívnu podporu MNO z verejných a európskych zdrojov. Zároveň bude venovať pozornosť aj ďalšej filantropii, individuálnemu darcovstvu a moderným spôsobom realizácie verejných zbierok.