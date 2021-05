Gigantická výhra vo Svete hier. Šťastlivec pokoril Mega Jackpot a berie viac ako milión eur!

Tomu sa hovorí megaúlovok. Vo Svete hier od Niké padla ďalšia gigantická výhra. Teší sa výherca, ktorý Mega Jackpot pokoril ráno v čase 04:40.

Svet hier od Niké je v prvom rade o zábave. No vašu zábavu môžete premeniť aj na megalomanské výhry. Presvedčil sa o tom ďalší zo Slovákov, ktorému sa podaril husársky kúsok.

„Po takmer troch mesiacoch bol znova pokorený Mega Jackpot. Na konci februára sme zaznamenali rekordnú výhru vo výške takmer 1,3 milióna eur. Výherná suma opäť presiahla miliónovú hranicu. Jeden z našich hráčov si ukoristil 1 124 329 €! Ide tak o historicky druhú najvyššiu jackpotovú výhru na Slovensku,“ prezradil riaditeľ pre stratégiu a rozvoj v stávkovej spoločnosti Niké Martin Tibenský.

Pred spaním relaxuje vo Svete hier

Šťastlivca sme privítali na pôde Niké. Neskrýval radosť. „Samozrejme, je to fantastický pocit. Je to gigantická výhra. Na druhej strane, žijeme zvláštnu dobu a toto sú peniaze. Život sa mi nezmení, budem v pokore zveľaďovať svoje aktivity,“ začal svoje rozprávanie. Zaujímavé na jeho úspechu je to, že Mega Jackpot pokoril krátko pred piatou hodinou rannou. „Mal som náročný deň, neskôr sme si ešte dali pár pív so známymi.“ Ako vždy, pred spaním ešte relaxuje zábavou vo Svete hier a inak tomu nebolo ani tentokrát. S jedným rozdielom. Teraz sa jeho zábava zmenila na obrovskú erupciu radosti. „Boli tam neskutočné emócie. Keďže ale bola hlboká noc, nemal som sa s kým podeliť so svojimi pocitmi.“ Až neskôr počas dňa, keď trochu pospal, to oznámil blízkej rodine. „Mysleli si, že som ešte nevytriezvel,“ dodal s úsmevom.

Veľký fanúšik FC Liverpool

Ako aktívny človek sa venuje charite. Preto časť z výhry pôjde aj na dobročinné účely. A možno si dopraje, ak to pandemická situácia umožní, naživo vidieť v akcii aj obľúbený futbalový klub z Liverpoolu. „Sem tam aj tipujem športové stávky, predovšetkým anglickú Premier League, keďže som veľkým priaznivcom FC Liverpool.“

