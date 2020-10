Giro d'Italia 2020 (15. etapa): Base Aerea Rivolto - Piancavallo (video, foto, profil, výsledky, Peter Sagan)

aktualizované 18. októbra, 17.10 hod.

Portugalčan Joao Almeida z tímu Deceuninck – Quick Step pôjde aj do posledného týždňa Giro d’Italia v ružovom drese lídra pelotónu. Nováčik na týchto slávnych pretekoch finišoval ako štvrtý v nedeľňajšej 15. etape na trase Base Aerea Rivolto – Piancavallo (185 km), keď v záverečnom stúpaní prvej kategórie s vypätím všetkých síl odrazil útok Holanďana Wilca Keldermana. Pretekár tímu Sunweb skončil v etape druhý o 35 sekúnd pred Almeidom a v celkovom poradí skresal náskok 22-ročného Portugalčana z 50 na 15 sekúnd.

Dosiaľ najnáročnejšiu v 103. ročníka Giro d’Italia vyhral 25-ročný Brit Tao Gheoghegan Hart a pripísal si najväčší úspech svojej kariéry. Vrchársky domestik tímu Ineos Grenadiers sa v závere bez väčších problémov odpútal od spolujazdcov v úniku Keldermana a Austrálčana Jaia Hindleyho (Sunweb) a teší sa z tretieho triumfu v profikariére.

Slovák Peter Sagan v horskom teréne nemal nárok na dobrý výsledok a do cieľa prišiel ďaleko za najlepšími. Mal by si však udržať druhé miesto v bodovacej súťaži s odstupom 37 bodov za Francúzom Arnaudom Démarom. Jeho dvaja kolegovia z tímu Bora-Hansgrohe Poliak Rafal Majka a Rakúšan Patrick Konrad sa však blysli piatym, resp. šiestym miestom a celkovo Majkovi patrí šiesta priečka s odstupom 3:18 min za Almeidom.

Nedeľňajšia etapa obsahovala tri vrchárske prémie II. kategórie plus cieľové stúpanie I. kat. do lyžiarskeho strediska Piancavallo do výšky 1287 m. V záverečných piatich kilometroch 14,3 km dlhého „výšľapu“ s priemerným sklonom 7,8% sa zo skupinky vpredu odpútalo trio Wilco Kelderman – Jai Hindley (obaja Sunweb) a Tao Gheoghegan Hart (Ineos Grenadiers).

Kelderman sa vzdialil Almeidovi, ktorému v ťažkom závere došli sily a v posledných 5 km musel úporne bojovať o udržanie ružového dresu pred pondelkovým dňom voľna. Hart sa v závere zaslúžene tešil z prvého triumfu na pretekoch Grand Tour. Peter Sagan chýbal v najlepšej päťdesiatke v cieli.

Giro d’Italia 2020 – 15. etapa (Base Aerea Rivolto – Piancavallo) dátum: 18. október 2020 dĺžka: 185 km profil: horská