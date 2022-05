Gitarový virtuóz Vinnie Moore opäť zahrá na Slovensku!

Už 10. mája v novomestskom Blue Note a 12. mája v košickom Colloseu.

Rodák z amerického New Castlu sa svojou fenomenálnou hrou zaradil s Yngwie Malmsteenom a Tony MacAlpineom medzi najvplyvnejších gitaristov 80-tych rokov minulého storočia. Po vydaní svojho debutového albumu Mind’s Eye v roku 1987 bol významnými časopismi Guitar Player, Guitar a Guitar World označený za „najlepšieho nováčika“. Do širokého povedomia sa dostal ako člen legendárnej britskej kapely UFO. Hosťoval aj na slávnom albume Alice Coopera “ Hey Soopid“ spolu s kolegami Slashom, Joe Satrianim, Steve Vaiom a Mickom Marsom (Motley Crue)

Okrem albumov, ktoré nahral so skupinou UFO a spolupráce na rôznych iných štúdiových projektoch má Vinnie Moore v súčasnosti na konte desať sólových albumov. Na ostatnom Soul Shifter sa objavili veľmi zaujímaví hostia – basgitarista Rudy Sarzo (Quiet Riot, Ozzy Osbourne, Whitesnake) a klávesák Jordan Rudes z Dream Theater. Po pandémii tak bude konečne príležitosť opäť zažiť koncert gitarovej špičky so sprievodnou kapelou talianskych muzikantov – bubeník Roberto Pirami a basgitarista Francesco Caporaletti. Na turné si Vinnie vezie špeciálnych hostí Tara Lynch band.

Na otázku aký program bude hrať na aktuálnom turné Vinnie odpovedal: „Je to prekvapenie a ešte teraz to neviem stopercentne. Ale skladby budú prierezom z mojich sóloviek“. Vinnie Moore sa po pandémii veľmi teší na kontakt s fanúšikmi gitarovej inštrumentálnej hudby a pozdravuje: „Zdravím všetkých na Slovensku, teším sa, že sa v Blue Note a Collosseu uvidíme. It’s time to ROCK!“

