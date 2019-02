Gladiátori porazili majstra z Bystrice a zosadili ho z čela tabuľky

BRATISLAVA 18. februára 2019 (WBN/PR) – Priamy boj o prvé miesto v priebežnej tabuľke EUHL (Európska univerzitná hokejová liga) skončil v prospech vysokoškolákov z Trenčína. Zverenci Braňa Jánoša si poradili s aktuálnym majstrom UMB Hockey Team 6:2 a pokračujú tak vo svojej tohtosezónnej vlne neporaziteľnosti na domácom ľade.

„Zápas bol náročný, Bystrica nám tri body nedala zadarmo. Veľmi som rád, že aj keď to bolo vypäté, sme to zvládli,“ vyslovil krátko po stretnutí Gladiátorov proti UMB krídelník druhej formácie Lukáš Berák. „Výrazne nám pomohol začiatok druhej tretiny, kedy sme dali z prvých troch šancí tri góly. Toto bol rozhodujúci moment zápasu. Potom sa už len akoby dohrávalo; dávali sme si pozor, aby sme nedostali góly,“ pokračoval. Spomínaný hráč prispel k výhre svojho tímu dvomi presnými zásahmi: „Som rád, že už sa pomaličky rozbieha aj to moje strelecké šťastie. Dôležité ale je, že sme vyhrali ako tím a že tri body sú doma.“

Stretnutie Gladiátorov s UMB Hockey Team malo všetko, čo má správny hokejový zápas mať – od dravosti a gólov až po pästnú konfrontáciu. Práve tie majú fanúšikovia azda najradšej. „Myslím, že zápas mal už taký playoff náboj a bolo vidno, že sa hrá o prvé miesto v tabuľke. Aj diváci si, myslím, prišli na svoje. Dali sme do toho všetko,“ pokračoval Berák. Spomínaný pästný súboj okorenil zápas v predposlednej minúte, na konci ktorého sa tešil domáci Šimko. „Nevieme, či sa s Bystricou nestretneme aj v playoff. Bolo preto potrebné ukázať, že nie sme žiadni fackovací panáci. Vyhrali sme za tri body, čo je skvelé, ale treba ukázať aj to, že máme fyzické sily, aby sme sa v prípade pästných súbojov skutočne so súperom konfrontovali,“ dodal na záver Berák.

Najbližší zápas Gladiators Trenčín je naplánovaný na stredu 20.2.2019 o 19:00 na Zimnom štadióna Pavla Demitru v Trenčíne proti Diplomats Pressburg.

Gladiators Trenčín – UMB Hockey Team 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)

Góly a asistencie: 11. Kopecký (Staňo), 18. Porubský (Osvald, Huňa), 22. Berák (Kudlej, Hegyi), 22. Šimko (Jánoš, E. Smolka), 23. Trenčan (Staňo), 42. Berák (Špankovič, Hegyi) – 15. Janák (Brnčal, Kamzík), 45. Kandra (Brnčal)

Gladiators Trenčín: Kostelný – Staňo, Habšuda, Kudlej, Madový, Mikuš, Božík, D. Smolka – Trenčan, Kopecký, Huňa – Špankovič, Hegyi, Berák – Jánoš, E. Smolka, Šimko – Révesz, Osvald, Hulman – Porubský

UMB Hockey Team: Korytár (23. Gašparovič) – Kadlečík, Jendroľ, Rajčan, Švarc, Kamzík, Kocha, Kandra, Pavlikovský, Studený, Kasanický, Koch, Garay, Adamčík, Primus, Sapár, Tenkel, Leško, Janák, Brnčal