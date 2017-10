Gladiátori vstúpili do nového ročníka EUHL výhrou 7:1

TRENČÍN 5. októbra 2017 (WBN/PR) – Trenčianski vysokoškoláci privítali v prvom kole piateho ročníka EUHL (Európska univerzitná hokejová liga) nováčika z Olomouca. V strelecky vyrovnanom zápase (28:28) sa blysol domáci gólman Páleš, ktorý bol prekonaný iba raz, a dopomohol tak svojim spoluhráčom k prvému víťazstvu. Súčasne vo svojom streleckom nasadení z minulej sezóny pokračoval Haščič a nováčikovi uštedril hetrik.

Gladiators Trenčín – University Shields Olomouc 7:1 (2:0, 1:1, 4:0)

Góly a asistencie: 12. Porubský (Hajko, Smolka), 15. Okuliar (Haščič), 26. Haščič (Okuliar), 43. Haluška (Hajko),49. Haščič (Okuliar, Zemko), 56. Okuliar (Smolka, Porubský), 57. Haščič (Révesz, Zemko) – 32. Lainka

Vylúčení: 8:10 na dve minúty, navyše Haščič (GLA) 10min za napadnutie hlavy a krku, presilové hry: 1:0, oslabenia: 1:0, počet striel: 28:28

Rozhodovali: D. Lesay – M. Nosek, M. Krajčík

Gladiators Trenčín: Páleš – Hajko, Okuliar, Božík, Vetrák, Novák, Porubský, Haluška, Smolka, Matejka, Balaj, Mečiar, Zemko, Haščič, Kvasnica, Zvara, Varga, Šulík, Révesz

University Shields Olomouc: Horváth (40. Molnár) – Tománek, Kutáč, Liška, Síkora, Cios, Evják, Siegel, Rýpar, Dočkal, Skopa, Lainka, Matuška, Dohnal, Kočiřík, Horák

Stretnutie už od jeho samého začiatku sprevádzali vylúčenia, paradoxne sa však podarilo otvoriť gólové skóre Gladiátorom v oslabení, keď Porubský prekonal Horvátha ponad lapačku. Oba tímy vsadili na tvrdú hru a dohrávanie osobných súbojov, súčasne sa mali možnosť predviesť i brankári. Ten hosťujúci inkasoval do konca tretiny ešte raz – Haščič síce najskôr nastrelil konštrukciu bránky, následne puk ale dokázal upratať Okuliar.

Do druhej časti vstúpili hráči Olomouca s ešte väčším nasadením, čo sa podpísalo aj pod zvýšenú streleckú aktivitu. Dokonca pohrozili aj počas vlastného oslabenia, keď sa dopredu podarilo predrať Horákovi. Namiesto kontaktného gólu ale nasledovalo zvýšenie trenčianskeho náskoku, keď bol pri hre 4 na 4 úspešný Haščič. Olomouc sa napriek nepriaznivému stavu nevzdával, puk z Rýparovej hokejky zastavila Pálešova lapačka. V 32. minúte sa mu ale predsa len podarilo vrátiť do zápasu, keď Lainka využil presúvanie sa gólmana, a teda skóroval do odkrytej bránky.

Úvod záverečnej časti vyšiel lepšie domácim, strelou od modrej poslal svoj tím znova do trojgólového vedenia Haluška. Hru opäť sprevádzalo hneď niekoľko vylúčení – kým Olomouc tie svoje nedokázal využiť, Gladiators udreli. To už Haščič zvyšoval na 5:1 a pri tomto čísle domáci nezostali. Okuliarovi sa podarilo prestreliť gólmana z ľavého kruhu, bodku za zápasom dal spred bránky Haščič, ktorý tak súčasne uzatvoril aj svoj hetrik.

autor: Janka Danková