Gleb pripravuje nový album. Bude pekne ostrý a fanúšikovia ho môžu očakávať v lete

Gleb, jeden z vôbec najžiadanejších a najinovatívnejších slovenských raperov je v súčasnosti okrem neustáleho koncertovania zaneprázdnený tvorbou nového a pekne ostrého albumu, ktorého vydanie je predbežne plánované na leto. V rozhovore sme sa snažili zistiť, na čo sa môžu fans v rámci novinky tešiť, ako uvažuje nad svojími beatmi a vplyvom na masy, či ho láka zahraničie a čo znamená spolupracovať s veľkým brandom ako je Jägermeister, s ktorým prepojil svoje meno.

Hneď naostro. Tvoje beaty smrdia skôr za Britániou, ja ťa mám zafixovaného ako jedného z prvých domácich raperov, ktorí u nás rapovali do žánrov ako bass či grime. Kde si prišiel k tomuto zvuku?

Moje beaty už nejakú dobu nesmrdia iba Britániou, nájdeš tam vplyvy z celého sveta. Berieme si prvky zo všetkého, čo nás baví, vytvárame s Komanderom náš špeciálny sound. Dodržiavať od A po Z nejaké pravidlá len aby si mohol na trek nalepiť názov žánru je strašná nuda. Ale keď sa máme vrátiť v čase, tak od malička som počúval americký rap, takže keď som v MTV narazil na britských MC’s bol to pre mňa úplne nový svet – tvrdosť, rýchlosť, britský prízvuk, skrátka úplne iná estetika, samozrejme som tomu totálne prepadol. Moji homies na sídlisku stále počúvali NYC rapové klasiky, ktoré som mal už dávno opočúvané, logický som išiel ďalej. Moja láska k britskému soundu zostáva rovnaká, veľa prvkov používame dodnes, ale ako som spomínal vyššie, mojím cieľom je mať vlastný zvuk.

Rap ako žáner v posledných rokoch definitívne opustil perifériu a stal sa pravdepodobne najpočúvanejším a najúspešnejším žánrom doma aj v Česku. Ako si to interpretuješ ty, Prečo je to tak?

Pretože rap je hnusný parazit.

Foto: Jägermeister

Parazit? Ako to myslíš, môžeš to nejak rozviesť?

Rap dokáže napadnúť každý beat a každý žáner. Žáner potom obohatí, alebo si ho priamo privlastní. Zároveň dokáže rap prežiť vo svojom svete samostatne.

Raperi sa aj vďaka tomu stávajú osobnosťami s obrovským dopadom a vplyvom na masy, často najmä na mladých ľudí nielen prostredníctvom socials. Ako v tomto vnímaš svoju pozíciu ty?

Viem o svojom vplyve, ale uvažovať nad ním neuvažujem. Keď niečo nedám do textu, tak je to len kvôli môjmu osobnému pocitu, nie kvôli ľuďom.

K vplyvu na veľké publikum potom patrí aj influencing a spolupráce s rôznymi značkami. U teba je to Jägermeister.

Spolupracujeme už veľmi dlho, takže moji fans sú na našu spoluprácu zvyknutí – o to viac to má váhu a dôveryhodnosť. Jägermeister ma pekný dizajn, peknú fľašu, super reklamy, super image a najdôležitejšie je, že podporujú kultúru a Big boy Gleba.

Ako Jägermeister podporuje kultúru?

Rovnako ako kultúra podporuje Jägermeister. Klipami, koncertami a rôznymi inými projektami.

Foto: Jägermeister

Publikom slovenského rapu končí skoro vždy v ČR, ďalej na západ neprerazil nikto. Jednou vecou je jazykový rozdiel, na druhej strane práve Ukrajina vychrlila napr. Alyonu Alyonu, ktorá rapuje v ukrajinčine a aktívne koncertuje aj v zahraničí.

Alyona je veľmi originálny zjav, je super raperka a má svoj image. Originalita vyhráva, keby sme iba kopírovali USA, v zahraniči hrať nikdy nebudeme.

Ako je na Slovensku prepojený súkromný sektor s kultúrou? Dáva ti spojenie zmysel? Aký?

Spolupráca nefunguje tak, že použiješ známe meno iba ako tvár, ktorej povieš, čo má robiť. Interpret vie sám najlepšie, ako svojim fans odprezentovať produkt alebo myšlienku. Spolupráca má váhu a zmysel iba ak vymyslíte niečo spolu.

Máš sám ambíciu vydať sa so svojou hudbou ďalej do zahraničia?

Chcem hlavne, aby keď si niekto zo zahraničia pustí môj klip, tak aby z toho cítil niečo autentické – vizuálnu a zvukovú originalitu, aj originalitu v rape. Bookingu v zahraničí sa samozrejme nebránim.

V Slovenskom rapovom kontexte sa nedávno viedla kauzička týkajúca sa okrem iného vykrádania hudieb. Niektorí tvrdia, že aj rapové texty sú v rámci tém v 80% o tom istom, rozdiel spočíva v podaní, technike. Kto je podľa teba v súčasnosti najobjavnejší slovenský raper?

Už som to spomínal viac krát, je to podľa mňa veľmi nudná forma robenia hudby, ale ešte väčšia nuda je sa o tom baviť. Je mi v podstate jedno, kto ako robí hudbu, ale určite by to malo dýchať originalitou. Všetci sa niečím inšpirujeme, všetci si niečo berieme pre seba, ale kombinácia vecí, ktoré ťa inšpirujú, by mala vytvoriť niečo nové a nie 100% kopírku. Je to každého osobný výber, ako chce, aby ho ľudia vnímali. Či ako osobitého inovátora, alebo ako ďalšieho klona.

Foto: Jägermeister

V súvislosti s tvojimi začiatkami sa okrem ružinovských lavičiek často skloňuje legendárny bratislavský Subclub, ktorý už nefunguje. Máš momentálne nejaké obľúbené miesto, ktoré ti príde v súčasnosti v rámci scény dôležité a má potenciál vyprodukovať nové tváre?

Do klubov v Bratislave ako návštevník už dávno nechodím. Z počutia viem, že KC Dunaj je miesto, kde prebiehajú dobré DJské akcie. Hopkirk je klub, ktorý som mal vždy rád, a viem, že sa tam občas dejú rapové events. Takže predpokladám, že tieto dve miesta.

Jednou z posledných vydaných vecí je track Rapinbox vol 1. s netradičným soundom, beat skonštruoval Komander Ground okolo folkovo znejúcej píšťaly. Je toto zvuk, ktorý ťa teraz baví najviac?

Baví ma toho veľa, ale veľa hi-hats, bounce bicie, veľký bass a netypický sampel, to je moje.

Môžeme čakať, že sa ponesú aj ďalšie nové tracky v takomto šate?

Radšej nech nikto nič neočakáva.

Ako napredujú práce na novom albume?

Nádhera, dávam do toho úplne všetko a pracujem jak magor.

Čo nové / staré ešte môžu očakávať fans, mohol by si prezradiť viac?

Ak termin starý Gleb znamená: „Čo je to za divného týpka, prečo rapuje tak ako rapuje, a prečo rapuje do takých divných beatov?”, tak ľudia môžu čakať starého Gleba. Ak chcú počuť človeka, ktorý rastie, mení postoje, názory a robí chyby, tak budú počuť aj to.

Vieš trochu priblížiť release aj časovo?

Dúfam, že leto.

V rámci svojich live-shows hrávaš sety s DJom, uvažoval si niekedy nad shows s live-bandom? Láka ťa táto predstava?

S Komanderom sedíme nad beatmi hodiny. Bola by hlúposť, aby ich ľudia nepočuli naživo tak, ako sme ich spravili (smiech). A rap s live bandom je asi super, ale nie je to môj štýl.

Môžu sa potom fans tešiť aj na tour podobné, ako bolo to pred pandémiou?

Tour je iba slovíčko. Vystupujeme stále a stále sme na tour, aj vtedy, keď série koncertov nenazývame tour. Čo sa týka tej oficiálnej v našej réžii, tak ku albumu samozrejme bude aj to.

