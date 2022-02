GĽF v Ružomberku sa na istý čas lúči s Fullovými dielami

Diela zo stálej expozície Ľudovíta Fullu v Galérii Ľ. Fullu v Ružomberku čaká deinštalácia a presun do depozitára. Dôvodom je nevyhovujúci stav budovy jedného z vysunutých pracovísk Slovenskej národnej galérie. GĽF pri tejto príležitosti pripravila pre svojich návštevníkov a návštevníčky symbolickú rozlúčkovú akciu, ktorá sa bude konať 19. februára 2022.

Dobové dokumenty stavby Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku dokazujú, že niektoré kolaudačné chyby a nedostatky neboli nikdy poriadne vyriešené a za viac ako 50 rokov galéria neprešla žiadnou zásadnou rekonštrukciou. V celom objekte sú zastarané elektrické rozvody, prehrdzavené rozvody vody, nevyhovujúca pôvodná kanalizácia, nevyhovujúce tepelnoizolačné vlastnosti objektu a svetelno-klimatické podmienky v expozícii.

Jedným z dvoch najzávažnejších problémov je narušená statika – kvôli vyplavovaniu podložia klesá časť objektu. Dôsledkom nerovnomerného sadania je zväčšujúca sa horizontálna trhlina v obvodovej stene, porušené átrium, deformácia okenných konštrukcií v celom objekte, praskanie veľkoformátových sklenených výplní. Porušený je aj zvod dažďovej vody zo strechy prízemnej časti, čo spôsobuje zatekanie do výstavnej siene na prízemí. Druhým, aktuálne ešte vážnejším problémom z pohľadu ochrany diel Ľ. Fullu, je stav strechy a intenzívne zatekanie v stálej expozícii na poschodí.

Aktuálny stav objektu je stále väčšou prekážkou pri zabezpečení ochrany zbierkových predmetov nevyčísliteľnej hodnoty, preto SNG pristúpila k potrebnému kroku. „V pondelok 14. februára 2022 budeme s kolegami z GĽF, produkčným tímom SNG, vedúcim Oddelenia správy zbierok SNG Ľudovítom Rusnákom, za prítomnosti kurátorky Kataríny Bajcurovej a reštaurátora Miroslava Slúku baliť a sťahovať diela zo stálej expozície na poschodí galérie do bezpečia depozitára. Ide o 67 olejomalieb a ďalšie diela na papieri,“ vysvetľuje Zuzana Gažíková, riaditeľka vysunutého pracoviska Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku. S dielami sa na istú dobu galéria symbolicky rozlúči site-specific tanečno-vizuálnou performanciou FULLA GOODBYE PARTY v sobotu 19. februára 2022.

GĽF bude však návštevníkom a návštevníčkam prístupná aj naďalej. „Zachovaná ostane expozícia súkromných priestorov Ľ. Fullu na prízemí. Do 22. marca tohto roka potrvá aj aktuálna výstava Trinásta komnata, ktorá okrem reakcie na zhoršenú situáciu budovy netradičným spôsobom zviditeľňuje a kriticky poukazuje na problémy všeobecnejšieho charakteru – skutočný stav a podmienky pre vznik a prezentáciu umenia a kultúry na Slovensku. Jej časť – odhalená prasklina spolu s audio nahrávkami Fullových listov a dokumentáciou k rekonštrukcii budovy v prízemných priestoroch galérie pretrvajú aj naďalej ako súčasť nasledujúcich výstavných projektov. V priestore stálej expozície na poschodí pripravujeme ďalšie dočasné výstavy, pre ktoré by prípadná havária neznamenala fatálne ohrozenie. Budeme pokračovať v zámere poukazovať na výnimočnosť miesta a kvalitu architektúry, ale aj na súčasný stav objektu. Najbližší výstavný projekt Scan me nastolí otázky o tom, akou formou chceme návštevníkom a návštevníčkam sprístupňovať zbierkové predmety, keď nedokážeme zabezpečiť nielen dôstojné, ale už ani bezpečné podmienky pre ich fyzickú prezentáciu. Galéria bude pokračovať aj vo svojich vzdelávacích a kultúrno-spoločenských programoch,“ dodáva Gažíková.

V Galérii Ľudovíta Fullu sú prezentované diela jednej z najvýznamnejších osobností slovenského výtvarného umenia 20. storočia, tvorba Ľudovíta Fullu si získala aj medzinárodné uznanie. Výnimočná je aj samotná budova – moderná, netradične komponovaná architektúra bola v roku 2012 vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku. O rekonštrukciu GĽF sa SNG uchádza už dlho. Galéria má vypracovanú projektovú dokumentáciu na kompletnú rekonštrukciu objektu a disponuje platným stavebným povolením. Ministerstvo kultúry SR stavbu zahrnulo do zoznamu Národných kultúrnych pamiatok, ktoré by sa mali riešiť v súvislosti s Plánom obnovy.

19/2

FULLA GOODBYE PARTY: tanečno-vizuálna perfromancia

Sobota / 18.00 / Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku / vstupné: 3 € / 2 € / rezervácia: andrea.kapralikova@sng.sk / podujatie sa koná v režime OP

Fullove diela opúšťajú po desaťročiach svoj domov – Galériu Ľudovíta Fullu aj Ružomberok. Súčasný nevyhovujúci havarijný stav budovy galérie nedovoľuje ďalej vystavovať originály nevyčísliteľnej hodnoty. Dôsledkom je odchod Fullu z vlastnej galérie až do času, kým nedôjde k zásadnej rekonštrukcii. Site-specific vystúpenie, ktoré je kombináciou tanca, divadla, hudby a svetelného dizajnu, prináša symbolickú, jedinečnú a neopakovateľnú rozlúčku s dielom Ľ. Fullu. Interaktívne formy a vjingová projekcia sa uskutočnia vo vonkajšom aj vnútornom priestore GĽF.

Koncept: Radoslav Piovarči, Andrea Kapráliková / Interpréti: Giorgia Belotti, Lucia Bielik, Paulína Šmatláková, Michaela Šeligová, Radoslav Piovarči / Projekcia: Lukáč Matejka / Hudba: Andrej Jurkovič / Svetelný dizajn: Ján Čief / Kostýmy: Gabriela Čechová.

Program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a vzniká v spolupráci so Spoločnosťou Kolomana Sokola.

Generálny partner SNG: Tatra banka

Informačný servis