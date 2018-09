Globálne ciele OSN – Taiwan ich môže pomôcť naplniť

TAIWAN 17. septembra 2018 (WBN/PR)

Jaushieh Joseph Wu

Minister zahraničných vecí

Čínska republika (Taiwan)

Agenda OSN 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj, prijatá na 70-tom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN, nastavila odvážne ciele a nasmerovala svet na cestu udržateľnosti a stability. Krajiny sa tiež zaviazali vytvoriť Globálne partnerstvo pre trvalo udržateľný rozvoj, ktoré bude zahŕňať všetky krajiny a ich obyvateľov tak, aby nikto neostal pozadu.

Napriek týmto sľubom bol Taiwan so svojimi 23 miliónmi obyvateľov vynechaný z tohto globálneho úsilia. Tento fakt narúša princíp univerzality, na ktorom OSN vznikla a zároveň zbavuje Taiwan, rovnako ako aj medzinárodnú komunitu, možností spolupodieľať sa na dosiahnutí všeobecného blahobytu.

Napriek tomu, že sa Taiwan nemohol zúčastniť na stretnutiach, aktivitách a mechanizmoch OSN, sa ako krajina zodpovedná voči medzinárodnému spoločenstvu nikdy nevyhýbal svojim povinnostiam. V súlade s odporúčaniami Agendy 2030 Taiwan minulý rok vydal po prvý krát dokument Voluntary National Review, v ktorom podrobne opisuje postupy celej vlády, ktoré majú prispieť k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN. Konkrétne ciele, ktoré sa Taiwanu podarilo dosiahnuť, sú zmierňovanie chudoby a znižovanie počtu hladujúcich, zníženie počtu nízkopríjmových domácností, zníženie úmrtnosti matiek na podiel 11,6 z 100 000 žien, ako aj zníženie úmrtnosti detí mladších ako 5 rokov na 2,4 z 1000 detí. Zároveň sa zvýšila gramotnosť na 98,7%. Všetky tieto hodnoty presahujú štandardy stanovené v rámci cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN.

Taiwan navyše poskytuje pomoc a asistenciu aj ostatným krajinám. Prostredníctvom Medzinárodného fondu pre spoluprácu a rozvoj (Taiwan ICDF), taiwanskej oficiálnej organizácie pre rozvojovú pomoc, Taiwan zahájil viacero programov a projektov v Tichmorskej oblasti, Ázií, Afrike, Latinskej Amerike a v Karibiku. Cieľom týchto programov je pomôcť krajinám v daných regiónoch v oblasti rozvoja čistej energie, potravinovej bezpečnosti, rozvoja udržateľného poľnohospodárstva, zvýšenia úrovne vzdelávania a školstva, zlepšenia zdravia a zdravotnej starostlivosti pre všetky vekové skupiny, ako aj znižovania rizika prírodných katastrof. Taiwanský Medzinárodný fond pre spoluprácu a rozvoj taktiež spoluprauje s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj v rámci pomoci krajinám strednej Ázie a strednej a východnej Európy, a to v oblasti podpory rozvoja trhových ekonomík a zeleného hospodárstva.

Celosvetovo sú aktivity Taiwanu veľmi uznávané, napriek tomu OSN naďalej ignoruje to, čo Taiwan môže svetu ponúknuť. Taiwanskí turisti, odborníci a experti nemajú do priestorov OSN povolený prístup, keďže OSN neuznáva pas Čínskej republiky, teda Taiwanu, a to napriek tomu, že tento pas je uznávaný prevažnou väčšinou krajín sveta. OSN taktiež odmietla akreditovať taiwanských novinárov a ich aktivity, pričom ich práca by priniesla prospech nielen Taiwanu, ale aj celému svetu.

Sme neuveriteľne sklamaní faktom, že OSN pokračuje v zneužívaní uznesenia Valného zhromaždenia č. 2758 (XXVI) ktorým ospravedlňuje vylučovanie Taiwanu z medzinárodného spoločenstva a uvádza ho do medzinárodnej izolácie. Ako sme už opakovane uviedli, toto uznesenie sa nezaoberá otázkou reprezentácie Taiwanu a jeho obyvateľov, rovnako ako nedefinuje vzťahy medzi Taiwanom a Čínou. Takzvaný „princíp jednej Číny“ bol opakovane spochybňovaný mnohými členskými štátmi OSN. Je nesprávne ak OSN ako organizácia, ktorá má slúžiť všetkým, jednostranne definuje status Taiwanu.

V článku 1 Charty OSN stojí, že cieľom organizácie je „dosiahnuť medzinárodnú spoluprácu pri riešení medzinárodných problémov ekonomického, sociálneho, kultúrneho a humanitárneho charakteru a podporovať ľudské práva„. V kritických chvíľach, keď ľudstvo čelí mnohých výzvam, je globálna spolupráca zahŕňajúca všetky štáty a všetkých obyvateľov dôležitejšia než kedykoľvek predtým. Vylúčením stabilného partnera akým je Taiwan OSN nielen porušuje základné ľudské práva 23 miliónov obyvateľov Taiwanu, ale tiež výrazne škodí blahobytu celého sveta. Aby OSN bola naozaj otvorená pre všetkých, mala by sa postaviť vonkajšiemu tlaku a otvoriť svoje dvere aj pre Taiwan.