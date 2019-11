Glváč podľa Ďuriš Nicholsonovej zlyhal a Most-Híd nevylučuje podporu pri odvolávaní

Martin Glváč nemá čo robiť na poste podpredsedu parlamentu. V diskusnej relácii televízie Markíza Na telo s Michalom Kovačičom to povedala europoslankyňa a členka strany Sloboda a Solidarita (SaS) Lucia Ďuriš Nicholsonová. Glváč podľa nej morálne a politicky zlyhal, a preto nemá právo naďalej pôsobiť vo svojej funkcii. Zároveň neverí tomu, že z pozície podpredsedu parlamentu odstúpi sám.

Zlyhanie právneho štátu

Podpredseda strany Most-Híd Ábel Ravasz uviedol, že v strane chceli vytvoriť priestor na Glváčovo osobné rozhodnutie, no on to nepochopil.

Nevylúčil preto, že Most-Híd bude na najbližšej parlamentnej schôdzi hlasovať za jeho odvolanie. Zároveň zdôraznil, že všetci tí, ktorí komunikovali s obžalovaným Marianom K., by mali vyvodiť osobnú zodpovednosť.

V súvislosti s údajnou komunikáciou bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku s Marianom K. Ďuriš Nicholsonová vyhlásila, že to, čo sa tu odkrýva, je zlyhaním právneho štátu. Most-Híd nemá podľa nej so samoočistným procesom justície nič spoločné.

Verejnosť čaká rýchle riešenie

„Nemohla sa na to pozerať ani Lucia Žitňanská (bývalá ministerka spravodlivosti za Most-Híd, pozn. SITA), ktorá odstúpila zo svojej funkcie a opustila Most-Híd,“ konštatovala europoslankyňa. Ravasz si uvedomuje, že verejnosť čaká rýchle riešenie situácie, ale podľa neho musia konať v prvom rade správne a nie rýchlo.

Podpredseda Mosta-Híd zároveň konštatoval, že si nevie predstaviť spoluprácu so stranou Smer-SD, ak v nej nenastanú potrebné personálne zmeny.

Ďuriš Nicholsonová tomuto postoju nerozumie a zdôrazňuje, že strana SaS je v tomto konzistentná. Ravasz zároveň nevylúčil spoločnú koalíciu strany Most-Híd so stranou Dobrá voľba exministra vnútra a zdravotníctva Tomáša Druckera.