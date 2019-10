Glváč robil mafiánovi sluhu, Matovič zverejnil ďalšiu údajnú komunikáciu s Kočnerom

aktualizované 23. októbra, 19:08

Podpredseda parlamentu Martin Glváč (Smer-SD) a Marian K. sa snažili dosadiť zástupcu riaditeľa SIS a deň po parlamentných voľbách v roku 2016 si písali o tom, ako bude vyzerať vláda. Tvrdí to predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič, ktorý dnes zverejnil ďalšie prepisy údajnej komunikácie medzi Marianom K. a Glváčom cez aplikáciu Viber. Malo by ísť o zhruba 900 správ z rokov 2014 až 2016. „Nejde o niečo, čo by nemali orgány činné v trestnom konaní,“ povedal. Glváč tvrdí, že sa nedopustil ničoho protiprávneho.

Dohovárali si aj stretnutia

Správy podľa Matoviča dokazujú aj to, že si podpredseda parlamentu s Marianom K., ktorý čelí obžalobe v prípade vraždy Jána Kuciaka, dohovárali stretnutia. Glváč pritom tvrdil, že sa od roku 2012 nevideli. Podľa lídra OĽaNO sa podpredseda parlamentu s Marianom K. snažili dosadiť zástupcu riaditeľa SIS.

Z komunikácie dokonca vyplýva, že spolu komunikovali aj deň po parlamentných voľbách v roku 2016 o tom, ako bude vyzerať vláda. „Písali si 7. marca o 7:38 ráno,“ uviedol Matovič. Glváč vraj vynášal informácie aj z úradných spisov. „Glváč robil mafiánovi sluhu,“ povedal predseda OĽaNO.

Glváč podáva trestné oznámenie

Matovič v utorok vyzval Martina Glváča, aby predstúpil pred novinárov, objasnil svoju údajnú komunikáciu s Marianom K. a vzdal sa funkcie podpredsedu parlamentu. Glváč podáva na Matoviča trestné oznámenie.

Podľa neho sa Matovič dopustil trestného činu vydierania a hrubého nátlaku a porušuje telekomunikačný zákon. „Poslúžte si, dajte na mňa trestné oznámenie,“ odkázal Matovič.

Matovič má vysvetliť svoju komunikáciu s Marianom K.

Podpredseda parlamentu Glváč trvá na tom, že s Marianom K. nemal žiadne stretnutie od januára 2012. „Ak by som sa dopustil akéhokoľvek protiprávneho konania, Igor Matovič by bol prvý, kto by mi také niečo nikdy nedaroval a už by podával trestné oznámenia. Jeho vystúpenie potvrdilo, že ani v tejto mojej údajnej komunikácii sa nič také nenachádza,“ zdôraznil Glváč vo vyhlásení, ktoré agentúre SITA poskytol vedúci jeho kancelárie Martin Čambalík.

Matoviča Glváč vyzval, aby si „spomenul na jeho šesťhodinovú komunikáciu s Marianom K. a vysvetlil verejnosti, prečo bol témou ich rozhovoru Jozef Majský, s ktorým robil biznis s pozemkami a nakúpil ich za podhodnotenú cenu“.