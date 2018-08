Glváč sa pýta, prečo Nemci nezdieľali informáciu o únose v schengenskom informačnom systéme

BRATISLAVA 4. augusta (WebNoviny.sk) – V tomto okamihu nevieme, či mená a osoby, ktoré médiá uvádzajú ako policajtov v kauze údajného únosu vietnamského občana Trinh Xuan Thanha, skutočne existujú, ale vzhľadom na indície a informácie má na vec dlhodobo svoj názor. Uvádza to podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Martin Glváč (Smer-SD) na sociálnej sieti.

„Najskôr sa však musí preukázať hodnovernosť medializovanej výpovede. Počkám si na zverejnenie stanovísk kompetentných. Ak sa potvrdia medializované informácie, ide o viac než vážnu vec,“ dodal na Facebooku Glváč.

Glváč sa ďalej pýta, prečo nemecká strana nezdieľala informáciu o únose v schengenskom informačnom systéme. „Tak ako však potrebujeme vedieť, čo sa dialo na Slovensku, rovnako dôležité sú odpovede nemeckej strany, prečo nezdieľali informáciu o únose v schengenskom informačnom systéme, čím by sa celej tejto kauze dalo predísť. Musíme preto vedieť nielen to, čo sa dialo u nás, ale aj či nezlyhali nemecké orgány. Ukazovať prstom na Slovenskú republiku by potom bolo neférové,“ napísal.

V každom prípade ide podľa podpredsedu parlamentu o citlivú záležitosť a o to viac by mali byť všetky zúčastnené strany striedme a presné vo vyjadreniach. „Platí to aj o médiách, ktoré by mali používať presnú terminológiu. Ako právnik viem, že o únos nemôže ísť, pretože únos dospelého človeka náš trestný zákon nepozná,“ dodal na záver Glváč.