Glváč svoj post neudrží, ak je jeho komunikácia s Kočnerom pravdivá, predpovedá Bugár

Ak je komunikácia podpredsedu parlamentu Martina Glváča (Smer-SD) s Marianom K. pravdivá, Glváč svoj post neudrží. Na štvrtkovom brífingu to povedal predseda Mosta-Híd Béla Bugár s tým, že očakáva, že orgány činné v trestnom konaní budú v prípade zverejňovaných správ z aplikácií Viber či Threema konať. Zároveň poďakoval orgánom činným v trestnom konaní za vyšetrenie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Toxická komunikácia

„Polícia musí zistiť, či to, čo sa dostalo von, je autentické alebo nie. Ak polícia zistí, že je to pravdivé a nič tam nie je dopísané, v tom momente pán podpredseda Glváč neudrží svoj post. Do tej doby musíme čakať, kým polícia nepovie, že to preskúmala,“ povedal Bugár.

Komunikáciu Glváča s Marianom K. označil za toxickú. „Hovorí sa, že ak sa priženíte, nevyberáte si túto časť rodiny. Vládna koalícia nikdy nebola ani nebude o láske. Je to o záujmoch,“ odpovedal na otázku, či sa mu v parlamente nesedí zle vedľa Glváča.

Rekonštrukcia vlády

Opozícia vo štvrtok začala zbierať podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu. Cieľom je odvolať Glváča z postu podpredsedu NR SR.

Matovič v utorok vyzval Glváča, aby predstúpil pred novinárov, objasnil svoju údajnú komunikáciu s Marianom K. a vzdal sa funkcie podpredsedu parlamentu. Glváč reagoval, že podáva na Matoviča trestné oznámenie. Podľa neho sa Matovič dopustil trestného činu vydierania a hrubého nátlaku a porušuje telekomunikačný zákon.

Na stredajšom brífingu Matovič zverejnil časť údajnej komunikácie medzi Glváčom a Marianom K. v aplikácii Viber. Podľa nej sa mali snažiť dosadiť zástupcu riaditeľa SIS.