Glváč v kauze komunikácie s Alenou Zs. klamal, hovoria členovia výboru parlamentu po vypočutí Balciara

BRATISLAVA 30. januára (WebNoviny.sk) – Členovia Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva v stredu na zasadnutí dostali odpovede na všetky otázky od riaditeľa Vojenského spravodajstva Jána Balciara o podpredsedovi parlamentu Martinovi Glváčovi (Smer-SD) a jeho komunikácii s obvinenou Alenou Zs.

„Odpovedal na všetky položené otázky. Martin Glváč nekorektne zatiahol do celej komunikácie vojenské spravodajstvo. To sú slová moje ako predsedu výboru,“ uviedol po rokovaní šéf výboru za hnutie OĽaNO Eduard Heger, ktorý si urobil záver po vypočutí Balciara.

Glváč podľa Hegera po celý čas klamal

Podľa Hegera Glváč exriaditeľa Vojenského spravodajstva Ľubomíra Skuhru do celej témy zatiahol. Keďže už Skuhra nie je aktívny príslušník Vojenského spravodajstva, výbor sa ním nemôže podrobnejšie zaoberať. Jedine NBÚ ho môže v tejto veci konfrontovať. Glváč podľa Hegera svojimi vyjadreniami po celý čas klamal.

„Ústavný činiteľ by nemal viesť takýto obsah komunikácie, je to ponižujúce. Vyzvali sme podpredsedu parlamentu, aby vyvodil osobnú zodpovednosť. Na rokovaní výboru sa však už od mája nezúčastňuje,“ priblížil Heger.

Podľa tieňového ministra obrany Jaroslava Naďa je možné, že Skuhra prehovoril bez toho, že by bol zbavený mlčanlivosti a to indikuje, že vec nebola zaevidovaná a tak Glváč klamal, keď hovoril, že to riešil cez bezpečnostné zložky.

„Možno to riešil na kamarátskej báze. Potom jeho téza, že to riešil s bezpečnostnými zložkami neplatí,“ povedal Naď. „Glváč by to mal celé vysvetliť, prečo do toho zatiahol Skuhru,“ uviedol Heger.

Skuhra robí Glváčovi alibi

Člen výboru Ľubomír Galko (SaS) je presvedčený, že Glváč klamal. „Sprosto si vymýšľal a niekto ho len kryje. Glváč klamal včera a bude klamať stále,“ povedal. Skuhra podľa Galka robí Glváčovi alibi. Riaditeľ Vojenského spravodajstva Ján Balciar po výbore potvrdil, že členom výboru dnes odpovedal na všetky otázky.

„Vojenské spravodajstvo plní úlohy na úseku obrany, obranyschopnosti a bezpečnosti štátu. Získané informácie odstupujeme len oprávneným osobám, preto vám nemôžem odpovedať. Porušil by som zákon,“ povedal. Na otázku, či v tejto veci zlyhala tajná služba odpovedal, že určite nie.

Po prevalení komunikácie podpredsedu Národnej rady SR za Smer-SD a exministra obrany Martina Glváča s Alenou Zs., obvinenou z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a podozrivou z objednávky vraždy exstarostu Hurbanova Lászlóa Basternáka v roku 2010, Glváč tvrdil, že konal najmä cez tretie osoby a na odporúčanie generálneho prokurátora a exriaditeľa Vojenského spravodajstva Ľubomíra Skuhru.

Komunikácia z roku 2018 po vražde Kuciaka

Šéf prokuratúry Jaromír Čižnár to poprel, Skuhra pre Nový Čas verziu bývalého ministra potvrdil. Informoval o tom portál denníka Nový Čas.

„Pravdepodobne ako jediný z oslovených som na takéto kontakty upozorňoval príslušné orgány a postupoval som podľa ich pokynov a odporúčaní, pričom komunikácia prebehla prostredníctvom tretích osôb a v koordinácii s nimi,“ hovoril Glváč.

„V období, keď som zastával funkciu riaditeľa Vojenského spravodajstva, mi vtedajší minister obrany pán Glváč oznámil, že ho kontaktuje neznáma žena, s ktorou komunikuje pro­stredníctvom SMS v osobnej rovine. Povedal som mu, že v týchto prípadoch je bezpečnejšie komunikovať cez tretiu osobu. Pokiaľ by komunikácia nadobudla ekonomický, lobistický alebo podobný charakter, nech kontaktuje orgány činné v trestnom konaní. Týmto bola pre mňa záležitosť uzavretá,“ uviedol pre Nový Čas, Skuhra, bývalý Glváčov dlhoročný podriadený z rezortu obrany. Prízvukuje, že išlo o súkromnú komunikáciu.

V spise sa nachádza komunikácia medzi Glváčom a Alenou Zs. z roku 2018 po vražde novinára. Skuhra pôsobil ako šéf spravodajstva v rokoch 2013 až 2016, čiže písanie politika a možnej volavky Mariána K. trvalo roky, píše sa na portáli cas.sk.

„Ak to bolo oficiálne, ako pán Glváč hovorí, pána Skuhru viaže mlčanlivosť. Ak jej nebol zbavený a prehovoril, porušil by zákon o ochrane utajovaných skutočností a hrozila by mu finančná pokuta, dokonca väzenie. Ak išlo iba o kamarátsku debatu medzi nimi, tak pán Glváč nehovoril pravdu a nešlo o oficiálne stanovisko,“ uviedol bezpečnostný analytik Jaroslav Naď, ktorý spolupracuje s OĽaNO.