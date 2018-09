Glváčov návrh o vynechaní voľby Kisku pri ústavných sudcoch bol logický, tvrdí Pellegrini

BRATISLAVA 26. septembra (WebNoviny.sk) – Úvaha podpredsedu NR SR Martina Glváča o voľbe ústavných sudcov 90 hlasmi bez toho, že by sudcov následne ešte vyberal prezident, bola podľa premiéra a podpredsedu Smeru-SD Petra Pellegriniho logická.

Úvaha nenašla podporu

Táto úvaha však zatiaľ nenašla podporu. Návrh ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd), ktorý vláda už schválila, podmienky pre záujemcov o tento post sprísňuje a podľa Pellegriniho dostatočne upravuje. Premiér to povedal v stredu po rokovaní vlády.

Gálov návrh hovorí, že na zvolenie ústavného sudcu bude potrebných 76 hlasov, Benátska komisia, prezident Andrej Kiska, ale aj predstavitelia opozície žiadali voľbu 90 hlasmi.

S tým potom prišiel Glváč, avšak s tým rozdielom, že ten, kto by získal 90 hlasov, by sa stal automaticky sudcom ÚS bez toho, že by ho prezident musel vymenovať. Dnes volí parlament na jednu stoličku dvoch záujemcov, medzi ktorými si prezident vyberie.

Záväzok z programového vyhlásenia vlády

„Preto bola logická úvaha podpredsedu NR SR Glváča, ktorý povedal, že ak ich majú voliť 90 hlasmi, načo je potom ešte mechanizmus prezidenta, ktorý by mal z dvojíc vyberať. To nedáva logiku, nie som si istý, či taká úprava v okolitých krajinách funguje. Nenašla zatiaľ podporu a preto sme pripravení rešpektovať rozhodnutie NR SR, v tomto nejde o súboj vlády a parlamentu,“ povedal v stredu Pellegrini. Glváčov návrh odmieta koaličný Most-Híd.

Sprísnenie výberu ústavných sudcov je záväzok z programového vyhlásenia vlády. Zmeny začala pripravovať ešte ministerka Lucia Žitňanská, ktorá už nie je ani v koaličnom Moste. Svoju predstavu prezentovalo 38 odborníkov, žiadali napríklad cyklické obmieňanie sudcov tak, aby väčšinu súdu nevolil jeden parlament a nevyberal jeden prezident, čo u Gála a koalície neprešlo.

Mandát vyprší deviatim z trinástich sudcov vo februári budúceho roka, parlament tak podľa všetkého bude musieť zvoliť 18 kandidátov. Koalícia zvýšila vekovú hranicu pre ústavných sudcov zo 40 na 45 rokov, čo sa nepáči odborníkom.