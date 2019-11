Glváčovo odstúpenie môže Smeru pomôcť, pred dušičkami by bol jeho odchod výhrou opozície

Ak by Martin Glváč (Smer-SD) odišiel z funkcie podpredsedu Národnej rady SR ešte pred dušičkami, bolo by to vnímané ako výhra opozície.

Pre agentúru SITA to uviedol politológ z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík v reakcii na ohlásenú Glváčovu rezignáciu. Politológ zdôraznil, že v čase predvolebnej kampane, keď už neplatí koaličná zmluva, Glváčovi neostávalo nič iné ako odchod. Stranu Smer-SD to podľa neho nepoškodí.

„Pre Smer-SD by bolo menej výhodné, keby bol Glváč odvolaný zo svojej pozície. Keďže už nebolo isté, či ho koalícia podrží, zvolil takýto krok. Stranu to nepoškodí, práve naopak, môže im to len prospieť. Počas volebnej kampane môžu argumentovať, že sa u nich prejavil vyšší štandard politickej kultúry,“ konštatoval Štefančík.

Opozícia tlačila na Glváčov odchod pre informácie o jeho intenzívnej komunikácii s Marianom K., ktorý čelí obžalobe v prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka. Glváč tvrdí, že je obeťou kampane voči jeho osobe a strane Smer-SD a hrozí odvetnými krokmi predsedovi koaličného Mosta-Híd Bélovi Bugárovi či šéfovi opozičnej strany Sme rodina Borisovi Kollárovi.