Golfista Rory Sabbatini prvýkrát nastúpi za Slovensko na turnaji PGA Tour

BRATISLAVA 9. januára (WebNoviny.sk) – Profesionálny golfista Rory Sabbatini vo štvrtok absolvuje debut v slovenských farbách na turnaji Sony Open na Havaji v seriáli PGA Tour.

Pravidelne štartuje na PGA Tour

Rodák z juhoafrického Durbanu vlastní slovenský pas od decembra 2018. Sabbatini pravidelne štartuje na okruhu PGA Tour od roku 2000, šesťkrát sa mu podarilo takýto turnaj vyhrať.

Medzi jeho úspechmi je aj druhá pozícia na podujatí Masters v roku 2007. „Verím, že vybojujem pre slovenský golf úspešné výsledky a budem zdrojom inšpirácie pre slovenskú mládež,“ povedal Rory Sabbatini ešte v decembri pri preberaní slovenského pasu na na pôde Generálneho konzulátu SR v americkom New Yorku.

Miestenka na olympiádu

Rory Sabbatini má šancu stať sa prvým reprezentantom SR, ktorý sa v golfe predstaví na OH. Kvalifikácia do Tokia 2020 prebieha od 1. júla 2018. Miestenka do Tokia by Sabbatinimu nemala uniknúť zásluhou redukovaného poradia.

„Okrem štandardných turnajov v rámci PGA Tour nás čaká pravdepodobne aj niekoľko štartov v európskej tour. Taktiež sa budeme snažiť prebojovať na podujatie kategórie major, čo nie je jednoduché, ale ani nereálne,“ povedal viceprezident Slovenskej golfovej asociácie (SKGA) Rastislav Antala.