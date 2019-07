Golfista Sabbatini oddychoval na Slovensku, predstaví sa na prestížnom The Open Championship

Slovenský golf bude mať zásluhou Roryho Sabbatiniho druhýkrát v rade hráča na major turnaji.

Premiérovo to bude na prestížnom The Open Championship s celkovou dotáciou 10,75 milióna dolárov, ktorého 148. ročník sa uskutoční v severoírskom klube Royal Portrush. Rodák z juhoafrického Durbanu zavítal tesne pred začiatkom podujatia na Slovensko, aby si zatrénoval a oddýchol po náročnej sérii podujatí.

Pôsobenie v slovenských farbách mu vychádza

„Uplynulé dni na Slovensku som si užíval, relaxoval som a zároveň sa pripravoval na The Open. Po slabšom štarte sezóny som v jej druhej polovici dosahoval dobré výsledky. Cítim sa fajn, hrám dobre a budem sa snažiť podať čo najlepší výkon, aby som mal šancu zvíťaziť,“ uviedol na pondelňajšej tlačovej konferencii 43-ročný golfista, ktorý krátko po jej skončení zamieril na letisko a nabral smer Britské ostrovy.

Sabbatini získal slovenské občianstvo vlani v decembri a od januára tohto roka nastupoval pod novou vlajkou. Pôsobenie v slovenských farbách mu vychádza, keďže sa z tretej svetovej stovky rebríčka prepracoval už na 89. priečku. Na turnajoch PGA Tour bol v aktuálnej sezóne dvakrát tretí, raz piaty a dovedna päťkrát sa ocitol v elitnej desiatke. Vďaka tomu si vybojoval aj miestenku na júnovom major turnaji US Open, kde obsadil 43. miesto. V Severnom Írsku si trúfa ešte na lepšie umiestnenie.

„Je to posledný major sezóny, na ktorom sa vždy predstaví náročná konkurencia. Vyrastal som však na linksových ihriskách (na pobreží, pozn.) a som zvyknutý na nich hrať. Budem sa preto snažiť tieto skúsenosti zúročiť vo svoj prospech,“ pokračoval.

Očakáva ťažké podmienky

Skúsený hráč absolvoval vo svojej kariére už viac ako štyri desiatky štartov na major turnajoch. Jeho najlepším výsledkom je druhé miesto z Masters v roku 2007, v ostatných prípadoch sa ani raz nedostal medzi desiatku najlepších. Na The Open Championship bol Sabbatini najvyššie na 26. pozícii v roku 2006.

„Očakávam ťažké podmienky, môže pršať aj fúkať silný vietor. Bude to týždeň o trpezlivosti, počas ktorého musím zostať verný svojej hre. S pribúdajúcimi rokmi je náročnejšie hrať na najvyššej úrovni, cítim väčšiu psychickú aj fyzickú únavu. Preto som rád, že som si mohol chvíľu oddýchnuť a pripraviť sa na Open,“ hovoril slovenský reprezentant.

Po vystúpení v Severnom Írsku čaká Sabbatiniho návrat na Slovensko, v rámci ktorého absolvuje herné sústredenie aj charitatívny program. Následne odcestuje opäť do USA, kde nastúpi na záverečných turnajoch seriálu PGA Tour. Na konci sezóny zamieri zase do Európy a predstaví sa aj na Slovak Championship Open. „Pred finálovými turnajmi PGA Tour mám ešte na programe jedno podujatie, na ktorom sa môžem dobre pripraviť a vylepšiť svoje postavenie vo FedexCupe. Chcel by som v závere sezóny zúročiť to, čo som budoval počas uplynulých mesiacov,“ povedal Sabbatini, ktorého dlhodobým cieľom je účasť v slovenských farbách na budúcoročnej olympiáde v Tokiu.

Veľká šanca účasti na olympiáde

„Dúfam, že tam budem môcť byť a reprezentovať Slovensko. Je to ojedinelá príležitosť a bude to určite skvelé podujatie. Japonsko ponúka veľmi dobré podmienky pre golf, v krajine je veľa fanúšikov tohto športu,“ dodal Sabbatini, ktorý figuruje v aktuálnom redukovanom olympijskom poradí na 35. mieste.

V japonskej metropole sa pritom predstaví 60 golfistov. „Olympijská kvalifikácia potrvá do konca júna budúceho roka a je málo pravdepodobné, že by sa Rory nedostal na olympiádu. Po skončení kvalifikačného obdobia dostane Slovensko miestenku a Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) musí Sabbatiniho nominovať,“ objasnil viceprezident Slovenskej golfovej asociácie (SKGA) Rastislav Antala.