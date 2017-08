Gombos ani na tretí pokus nestačil na Mischu Zvereva

MONTREAL 7. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenský kvalifikant Norbert Gombos prehral za 123 minút 4:6, 7:6 (5), 3:6 s favorizovaným nemeckým tenistom Mischom Zverevom v pondelňajšom stretnutí 1. kola hlavnej súťaže dvojhry na turnaji ATP World Tour Masters 1000 Coupe Rogers présentée par Banque Nationale v kanadskom Montreale (dotácia 4 917 120 USD, tvrdý povrch Deco Turf vonku).

Zverenec Ladislava Simona v rámci programu NTC Gombos, aktuálne 88. v singlovom renkingu, neprekonal 29-ročného ľavorukého M. Zvereva (26.) ani na tretí pokus. Predtým ťahal za kratší koniec predvlani na antuke v Mníchove (6:7 /5/, 2:6) a minulý rok na “harde” na melbournských grandslamových Australian Open (1:6, 2:6), zhodne to bolo v kvalifikácii. Moskovský rodák Mischa Zverev, štvrťfinalista AO 2017, si v 2. kole zmeria sily s Bulharom Grigorom Dimitrovom (11.) nasadeným ako siedmym.

Dvadsaťšesťročný galantský rodák Gombos si v minulosti už raz zahral v “main draw” na tisícovej úrovni, a to predvlani v apríli na antuke v monackom Monte Carle. Ako kvalifikant nestačil v 1. kole na Belgičana Davida Goffina (1:6, 4:6).

Daviscupový reprezentant SR Gombos je štvrtý týždeň národnou rebríčkovou jednotkou. Z krajiny “javorového listu” si odnáša prémiu 16 595 USD brutto a 35 bodov do hodnotenia vrátane kvalifikácie. V nezáväznom online poradí figuruje na 78. priečke, čím by si o 8 miest zlepšil osobný rekord, ale do konca týždňa ešte môže klesnúť. Veľmi pravdepodobne to však nebude o toľko, aby si k 15. augustu neposunul renkingové maximum.

DVOJHRA – 1. KOLO:

Mischa Zverev (Nem.) – Norbert Gombos (SR) 6:4, 6:7 (5), 6:3 za 123 minút