Gombos je vo finále kvalifikácie Australian Open, v hre o hlavnú súťaž sú aj Martin a Horanský

aktualizované 16. januára, 11:18

Štyria slovenskí tenisti sú stále v hre o postup do hlavnej súťaže mužskej dvojhry na úvodnom grandslamovom turnaji Australian Open. Norbert Gombos s Jozefom Kovalíkom sa prebojovali v Melbourne Parku už do finále kvalifikácie. Andrej Martin s Filipom Horanským postúpili do druhého kola.

Ešte nestratil set

Gombos je zatiaľ v kvalifikácii suverénny, keď v dvoch dueloch ešte nestratil set. Rodák z Galanty vo štvrtkovom zápase druhého kola zdolal Taliana Roberta Marcoru presvedčivo 6:2, 6:4.

Slovák sa v pozícii desiateho nasadeného postaví vo finále boja o hlavnú súťaž proti Srbovi Pedjovi Krstinovi, ktorý vyradil v úvodnom kole Martina Kližana.

Na miestenku vo finále kvalifikácie sa poriadne natrápil 26. nasadený Kovalík. Domáceho Luka Savilla vyradil vyradil po viac ako trojhodinovej bitke s výsledkom 6:7 (9), 7:6 (3), 6:4. Najbližšie ho čaká súboj s ďalším Austrálčanom Maxom Purcellom.

Horanský bude čeliť Novakovi

Účasť v druhom kvalifikačnom kole si vo štvrtok zabezpečili Andrej Martin s Filipom Horanským. Prvý menovaný zvíťazil nad Rusom Alexejom Vatutinom hladko 6:3, 6:2 a jeho ďalším protivníkom bude Francúz Mathias Bourgue.

Horanský si poradil v dohrávke so Španielom Robertom Ortegom-Olmedom 4:6, 7:5, 6:4. V druhom kole kvalifikácie bude čeliť prvému nasadenému Rakúšanovi Dennisovi Novakovi.