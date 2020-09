Gombos postúpil na Roland Garros do tretieho kola, vyzve Argentínčana Schwartzmana

Slovenský tenista Norbert Gombos sa premiérovo v kariére prebojoval do 3. kola grandslamového turnaja. Na Roland Garros v Paríži v stredu popoludní zdolal 21-ročného Rakúšana Jurija Rodionova za 170 minút 6:2, 2:6, 7:6 (4), 6:4.

Norbert Gombos v treťom kole nastúpi proti Diegovi Sebastianovi Schwartzmanovi z Argentíny, svetovej štrnástke a nasadenej dvanástke.

Využitý hneď prvý mečbal

Gombos bol v stredu favoritom a túto úlohu potvrdzoval v prvom sete, keď dvakrát prelomil podanie súpera. Druhý set mu však nevyšiel a až trikrát prišiel o vlastný servis a Rakúšanovi ho vzal iba raz.

Tretí set dospel až do tajbrejku a v ňom 30-ročný Gombos uspel 7:4, získal tak výhodu do ďalšieho priebehu stretnutia.

V štvrtom sete sa mohol oprieť o svoje podanie a keď sa v jedenástej hre dostal k prvému mečbalu, využil ho na triumf a postup.

Prekonané maximum z US Open

Doterajším grandslamovým maximom Gombosa bolo 2. kolo na tohtoročnom US Open v New Yorku, pred letom 2020 ani raz neprešiel prvým kolom hlavnej súťaže – na US Open (2017), Wimbledone (2017 a 2018) ani Australian Open (2020). V septembri 2020 sa hlavnej súťaži v Paríži predstavil premiérovo.

Gombosovi v aktuálnej edícii rebríčka ATP patrí 106. miesto, už teraz však má istotu posunu nahor minimálne o štyri priečky. Jeho osobným maximom je 80. pozícia z marca 2017.