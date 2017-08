Gonda sa po siedmich rokoch predstaví doma, štartuje na Slovakia Ringu

BRATISLAVA 16. augusta (WebNoviny.sk) – Richard Gonda bude jednou z najväčších pretekárskych hviezd Veľkej ceny Slovenskej republiky cestných automobilov na okruhu. Pred domácim publikom sa predstaví po siedmich rokoch súťaženia na svetových tratiach. Národný sviatok rýchlych kolies sa uskutoční od 18. do 20. augusta 2017 na Slovakia Ringu v Orechovej Potôni.

Pre 23-ročného Banskobystričana, ktorý v aktuálnom ročníku jazdil v nemeckom Porsche Carrera Cupe, pôjde o špecifický štart. V uplynulých ročníkoch jeho kalendár pretekov kolidoval s Veľkou cenou SR a na vrcholnom podujatí pred domácimi fanúšikmi sa nemohol zúčastniť. Gonda paradoxne na najmodernejšej slovenskej trati veľa nenajazdil, priaznivcov potešil ostrým štartom len raz.

Predstaví sa v tíme Šenkýř Motorsport

Najúspešnejší formulový jazdec na Slovensku zužitkuje svoje čerstvé skúsenosti zo sérií kapotovaných áut. Na víkendovej štartovej listine figuruje v šprintových pretekoch hlavnej kategórie D4 +2000. Ich sobotňajšia 1. kvalifikácia je na programe od 10.10 h, 1. preteky odštartujú o 13.10 h, nedeľňajšia 2. kvalifikácia sa začne od 10.15 h a 2. preteky sú naplánované na 13.35 h.

Gonda sa predstaví v českom tíme Šenkýř Motorsport za volantom BMW Z4 GT3, poháňanom 8-valcovým motorom s výkonom 515 koní. S týmto špeciálom sa počas víkendu šampión F3 Open Cup potrebuje najskôr zžiť a po tréningoch v ňom odjazdí svoju ostrú premiéru v pretekoch, kde bude súperiť so slovenskými pretekárskymi esami v kokpitoch viacerých, aj novších či výkonnejších špeciálov.

Na Slovakia Ringu pretekal iba raz

Tradičný záver letnej sezóny doplnia okrem národných majstrovstiev šampionáty ďalších štyroch krajín v známom ESET V4 Cupe a FIA Trofeji zóny Strednej Európy (FIA CEZ).

„Veľkú cenu Slovenskej republiky vnímame ako najlepšie domáce motoristické podujatie a ideálnu príležitosť prísť po dlhej dobe pred slovenské publikum. Na Slovakia Ringu som mal kvôli dátumom iných pretekov možnosť pretekať len raz a to dosť dávno. Tribúny budú plné slovenských fanúšikov, preto to bude pre mňa skutočne výnimočný a silný zážitok. Oproti BMW Z4 GT3, s ktorým budem štartovať prvýkrát, budú v poli aj o generáciu novšie špeciály, no posnažím sa trať, správanie a vlastnosti BMW pochopiť čo najskôr a našich strelcov čo najviac ponaháňať. Na trati budú tí najlepší pretekári z našej scény, verím, že spolu ukážeme divákom dobrú šou. Rád by som sa poďakoval partnerom, vďaka ktorým budem môcť stáť na štarte. Na víkend a na všetkých priaznivcov sa už nesmierne teším,“ povedal Gonda.

