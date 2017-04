Good Angels Košice nezaváhali ani v treťom finále proti Piešťanským Čajkám, získali 14. titul v sérii

Peter Jankovič (tréner Good Angels Košice): “Toto je pre mňa prvý ozajstný titul od začiatku sezóny, keďže tú minulú som ako hlavný tréner iba dokončil. Finálové zápasy vyzerali jednoznačne pre nás, ale boli veľmi ťažké. Myslím si, že za celú sezónu si titul zaslúžime. Treba si to teraz užiť, vychutnať si to. Celú sezónu môžeme hodnotiť pozitívne. Na medzinárodnej úrovni sme odohrali 23 zápasov, vyhrali sme Východoeurópsku ligu, v Eurocupe sme tiež dosiahli solídny výsledok. Trochu mrzí, že nemáme Slovenský pohár, ale Čajky odviedli dobrú robotu a zaslúžene ho vyhrali.”

Zuzana Žirková (kapitánka Good Angels Košice): “V mojom veku si už musím vážiť každý získaný titul. Najprv som si myslela, že tento rok bude pre mňa špecifický posledný, ale teraz to vidím tak, že ešte uvidíme… Teraz je ešte skoro sa k tomu vyjadrovať. Z celej sezóny ma mrzí azda len to, že sme sa nedostali ešte o kúsok ďalej v Európskom pohári FIBA. Čo sa týka Slovenského pohára, Piešťany boli v tom jednom zápase lepši, vrátili sme im to teraz vo finále extraligy.”

Martin Pospíšil (tréner Piešťanských Čajok): “Moje pocity momentálne nie sú dobré, aj keď druhé miesto si vážim. V určitých fázach zápasu sme to dnes Good Angels odovzdali veľmi ľahko. Neboli tam tie správne veci od hráčok, ktoré sme vyžadovali. Máme v tíme útočné typy, ale pokiaľ nám to nejde v útoku, potom sa to prenáša aj do obrany. Nedokázali sme sa skoncentrovať na obrannú fázu a to bolo dnes podstatné.”

Košičanky v úvode viedli 7:2 aj 9:7, ale od stavu 11:11 Piešťanky potiahli najmä vďaka úspešným trojkám na 19:11 a v 14. min po trojke Oroszovej viedli najvyšším rozdielom 11 bodov (26:15). Domáce hráčky vôbec nepanikárili. Vedomé si svojej kvality začali ukrajovať z náskoku hostiek a najmä vďaka 14 bodom aktívnej kapitánky Žirkovej družstvá odchádzali do kabín za nerozhodného stavu 29:29.

Raketový vstup “Dobrých anjelok” do tretej štvrtiny predčasne rozhodol o majstrovskom titule. Pätnásťbodovu šnúrou sa dostali do vedenia 44:29, Piešťanky dali prvý kôš až 3:58 min pred koncom tretej desaťminútovky. Tú napokon Košičanky vyhrali zdrvujúco 30:9 a mohli pomaly začať oslavovať ďalší domáci extraligový titul. Záverečná štvrtina sa už niesla v duchu dohrávania zápasu a spievania víťazných chorálov domácich fanúšikov.