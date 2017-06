Good Angels Košice opäť budú hrať Európsky pohár FIBA, zatiaľ nemajú podpísané hráčky

KOŠICE 27. júna (WebNoviny.sk) – Ženský basketbalový klub Good Angels Košice bude aj v ročníku 2017/2018 pôsobiť na troch frontoch.

Štrnásťnásobný slovenský majster sa rovnako ako v uplynulej sezóne predstaví okrem najvyššej domácej dlhodobej súťaže Extraligy aj vo Východoeurópskej lige a tiež v Európskom pohári FIBA.

Nemajú podpísanú ani jednu hráčku

Košičanky majú čo obhajovať, veď do Východoeurópskej ligy vstúpia v pozícii celkového víťaza a do EP FIBA ako štvrťfinalista sezóny 2016/2017. To všetko sú vysoké záväzky, ale v klube zatiaľ nemajú podpísanú ani jednu hráčku na novú sezónu.

“Máme dva mesiace na to, aby sme vyskladali káder. Pravda, máme tri skvelé reprezentantky Zuzanu Žirkovú, Anku Jurčenkovú a Barboru Bálintovú, ktoré tvrdia, že inde ako u nás hrať nebudú. Istota je aj to, že v pozícii hlavného trénera zostane Peter Jankovič a z funkcie prezidenta klubu abdikoval Róbert Jano. Toto miesto je zatiaľ voľné,“ informoval generálny manažér Good Angels Košice Daniel Jendrichovský a ďalej pokračoval: “Faktom je, že minulý piatok sme sa prihlásili do FIBA Cupu, kde budeme nasadení z prvého koša. Aj Východoeurópska liga je pre nás zaväzujúca, bude mať nový formát so 16 družstvami a vďaka účasti tureckých klubov bude kvalitnejšia ako v tomto roku.”

V zložitej finančnej situácii Jendrichovský opäť raz musel odpovedať na otázku, čo ho presvedčilo, aby profesionálny ženský basketbal v tíme Good Angels potiahol aj do ďalšej sezóny.

“´Žiro´, čiže Zuzka Žirková sa odmietla rozlúčiť a ukončiť kariéru. To je prvá vec, ktorá ma presvedčila. Po druhé všetko to, čo sme absolvovali aj s predstaviteľmi mesta Košice mi dáva nádej, že naša mládež bude niekam smerovať. Aj vďaka mestu máme kde trénovať a tiež 21 kvalitných trénerov vo všetkých 12 mládežníckych družstvách, kde bude hrať 220 detí.”

Mesto Košice bude podporovať mládež

Primátor Košíc Richard Raši predchádzajúce slová rozmenil na drobnejšie: “Mesto Košice bude podporovať basketbalovú mládež, nie však profesionálny šport. Dohodli sme sa, že naša podpora nebude len finančného charakteru, začneme budovať aj potrebnú infraštruktúru. Pripravíme model financovania akadémie mládeže, zrekonštruujeme telocvičňu na Bernolákovej, opravíme palubovku na Lehkého, aby deti z Young Angels Academy mali kde hrať a trénovať.”

V súvislosti s ďalším pôsobením Good Angels Košice vznikli otázniky nad ich domovskou Angels Arénou, ktorá je aj v majetku mesta, či bude možné ju ďalej využívať na prípravu a zápasy basketbalových tímov.

“Bola to pre nás veľká nočná mora ako a kde vôbec budeme hrať. Napokon sme sa dohodli, že ešte jeden rok ju budeme môcť využívať v súčasnom stave. Je to krátkodobé riešenie z hľadiska budúcnosti, ale to najhoršie sme zažehnali,“ vysvetlil Daniel Jendrichovský.