Good Angels Košice prehrali arbitráž, bývalému trénerovi musí klub zaplatiť tisícky eur

KOŠICE 3. novembra (WebNoviny.sk) – Úradujúci majster slovenskej basketbalovej extraligy žien Good Angels Košice neuspel v arbitráži a musí zaplatiť bývalému trénerovi mládeže Jaroslavovi Škapincovi staršiemu 14 500 eur.

Ten obvinil klub z metropoly východu z nevyplatenia mzdy. Vážnosť situácie vysvetlil po stredajšom zápase Európskeho pohára FIBA žien aj generálny manažér Košíc Daniel Jendrichovský: „V pondelok nám SBA zastavila činnosť. Uhradili sme niečo, čomu dodnes nerozumiem a je to moja trauma.“

Dve pracovné zmluvy

Skutkový stav sa pokúsil objasniť aj bývalý prezident klubu Róbert Jano, ktorý stál na čele Good Angels v počiatkoch tejto kauzy. „Pán Škapinec mal s klubom uzavretú zmluvu na určité obdobie. Ešte pred tým, v roku 2008 odkúpil Daniel Jendrichovský (generálny manažér klubu, pozn.) práva od klubu Viktória za milión korún. Konečným prijímateľom peňazí bol jeho syn Jaroslav Škapinec mladší. Pán Škapinec st. mal s klubom podpísanú zmluvu na posledný rok, v podstate existovali dve zmluvy. Jednu z nich pán Jendrichovský svojou ľudskou chybou nerozviazal a druhá fungovala desať mesiacov, počas ktorých Škapinec trénoval deti. Za ten čas bral pán Škapinec 750 eur a ani raz nepýtal ďalších tisíc eur z druhej zmluvy, ktorá nebola rozviazaná. Po ďalších troch mesiacoch, čiže po 13 mesiacoch, zažaloval klub o sumu 10-tisíc eur, ktorú mu vraj klub dlžil,“ cituje oficiálny web Good Angels Róberta Jana, ktorý v súčasnosti nezastáva v tíme žiadnu funkciu.

Právnik zvažuje trestné oznámenie

Arbitrážna komisia rozhodovala takmer tri roky. „Po dvoch rokoch bez toho, aby boli vypočutí svedkovia, rozhodli od stola, že Good Angels sú povinné uhradiť 14 500 eur s úrokmi a trovami. Aby to nebolo málo, v tej istej veci prebieha konanie na Okresnom súde v Starej Ľubovni, kde je sídlo spoločnosti. V polovici januára by tam malo prebehnúť pojednávanie vo veci, ktorú už má pán Škapinec vyplatenú, pretože do dnešného dňa nedali návrh na okresný súd, aby to bolo zastavené,“ pokračoval Jano.

Právnik Róbert Jano uviedol, že hoci v klube nepracuje, od kauzy nedáva ruky preč. Nevylúčil dokonca ani možnosť trestného oznámenia: „Veľmi ma mrzí, že tie peniaze v konečnom dôsledku budú chýbať práve deťom a mládeži Good Angels. Veľmi im k tomu gratulujem. Z môjho pohľadu je to vrchol arogancie a nespravodlivosti voči mládeži. Napriek tomu, že už v klube nie som, podám mu pomocnú ruku a verím, že spravodlivosti bude učinené zadosť. Či už to bude trestným oznámením alebo inými právnymi krokmi, ktoré sa budú zvažovať, ale určite to nie je posledné slovo v tejto veci.“

Good Angels po vyplatení sumy už nehrozí zastavenie činnosti.