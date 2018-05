Görgesová vyzve v 1. kole Cibulkovú, Schmiedlovej na Roland Garros určil žreb Rumunku Begovú

PARÍŽ 24. mája (WebNoviny.sk) – Nemka Julia Görgesová nasadená ako jedenásta vyzve slovenskú tenistku Dominiku Cibulkovú v 1. kole hlavnej súťaže dvojhry žien na druhom grandslamovom turnaji sezóny Roland Garros na antuke v Paríži (27. mája – 10. júna). Určil to štvrtkový večerný žreb.

Slovensko môže mať až šesťnásobné zastúpenie

Magdaléna Rybáriková, devätnástka singlového „pavúka“, si zahrá proti Luksike Kukhumovej z Thajska, súperkou Kristíny Kučovej bude nasadená dvadsaťsedmička Číňanka Šuaj Čang, na Karolínu Schmiedlovú čaká Rumunka Irina-Camelia Begová a Viktória Kužmová, pre ktorú to je tretia účasť v hlavnej súťaži na grandslamovom turnaji (debutovala na US Open 2017 a bola aj na Australian Open 2018, pozn.), bude na úvod hrať s kvalifikantkou.

Slovensko môže mať v singli na parížskej antuke v 1. kole až šesťnásobné zastúpenie, Rebecca Šramková postúpila do finálového 3. kola kvalifikácie a má šancu doplniť päť krajaniek.

Halepová si zmeria sily s Riskeovou

Prekvapujúca vlaňajšia víťazka Jelena Ostapenková z Lotyšska ako piata nasadená bude na úvod čeliť Kateryne Kozlovovej z Ukrajiny. Svetová i turnajová jednotka Simona Halepová z Rumunska, ktorá je neúspešnou finalistkou z minulého roka, si v 1. kole dvojhry zmeria sily s Alison Riskeovou z USA.

Dvojke podujatia Caroline Wozniackej z Dánska prisúdil žreb americkú protivníčku, je ňou Danielle Collinsová. Dvadsaťtrinásobná grandslamová šampiónka Serena Williamsová, ktorá absolvuje prvé grandslamové podujatie po materskej dovolenke, bude v pozícii nenasadenej hrať proti Kristýne Plíškovej z Česka.

Nadal sa postaví proti Dolgopolovi

V hlavnom mužskom singlovom „pavúku“ nemá zatiaľ Slovensko zastúpenie, Martin Kližan a Jozef Kovalík úspešne absolvovali dve kolá kvalifikácie, čaká ich ešte zvládnuť posledný krok na ceste do 1. kola. Naopak, Andrej Martin skončil svoje účinkovanie v parížskej kvalifikácii v 2. kole, Norbert Gombos neuspel už v úvodnom kvalifikačnom vystúpení.

Štvrtkový žreb 1. kola hlavnej mužskej súťaže rozhodol o tom, že desaťnásobný parížsky šampión a antukový kráľ Rafael Nadal si ako obhajca prvenstva a najvyššie nasadený zmeria sily s Alexandrom Dolgopolovom z Ukrajiny.

„Na Roland Garros sa cítim vždy dobre. Je to výnimočné podujatie, na ktoré sa teším. Každý rok je to pre mňa nový zážitok a skúsenosť. Vždy, keď mám šancu tu hrať, je to pre mňa splnený sen. Je to pre mňa vždy najdôležitejší turnaj roka. Som rád, keď tu môžem hrať. Ostatných pár týždňov bolo z mojej strany výborných, na začiatku sezóny ma, žiaľ, trápilo zranenie. V ostatných týždňoch som bol úspešný, mám potrebné sebavedomie, ale už len byť tu je veľká motivácia. Neviem, kde inde by som mohol byť motivovanejší,“ uviedol po žrebe 31-ročný Nadal.

Minuloročný finalista Stan Wawrinka zo Švajčiarska bude hrať v 1. kole s Nadalovým krajanom – Guillermom Garcíom-Lópezom. Turnajová dvojka, Nemec Alexander Zverev, si na úvod zmeria sily s Ričardasom Berankisom z Litvy.