Gott, Fekišovce, Čaputová aj Harabin. Google zverejnil, čo v roku 2019 najviac hľadali Slováci

Spoločnosť Google zverejnila rebríčky tohtoročných trendov vo vyhľadávaní v rámci Slovenskej republiky. V celkovom rebríčku všetkých výrazov sa na prvej priečke umiestnil Karel Gott. Po ňom nasledujú Majstrovstvá sveta v hokeji, Prezidentské voľby, Tour de France, Žihadielko, Notre Dame, Eurovoľby, Zuzana Čaputová, Fekišovce a Ples v opere.

„Nestáva sa často, že je to práve udalosť z konca roka, ktorá obsadí prvú priečku vo výročných rebríčkoch. Síce sa jednalo o smutnú správu, a to o odchod Karla Gotta, zároveň to ale poukazuje na fakt, akou veľkou osobnosťou bol a aký blízky vzťah k nemu Slováci prechovávali,“ komentuje tohtoročný rebríček Alžbeta Houzarová, PR manažérka Googlu pre Českú republiku a Slovensko.

„Top Trendy ovládli skutočne výnimočné udalosti, užili sme si Majstrovstvá sveta v hokeji, ktoré sa na Slovensko vrátili po deviatich rokoch a pozastavovať sa nad záujmom o Tour de France (čítajte Petra Sagana), by bolo zrejme úplne naivné. Veľké veci sa diali aj na slovenskej politickej scéne, čoho dôkazom je záujem o prezidentské aj európske voľby. Tento rok v rebríčku absentuje televízna zábava, úplne postačil záznam z ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva obce Fekišovce,“ dodala.

Do otázok s výrazom „Ako“ sa prebojovali Ako voliť v eurovoľbách, Ako pribrať, Ako schudnúť z brucha či Ako otehotnieť. Spomedzi receptov ľudia najviac vyhľadávali Bazový sirup, Bublaninu či Huspeninu. Medzi zahraničné osobnosti sa prebojovali Nicki Minaj, Lady Gaga, Ivana Gottová či Greta Thunberg a medzi slovenské zas Zuzana Čaputová, Anton Hrnko alebo Attila Végh.

Trendy vo Vyhľadávači Google na Slovensku v roku 2019 1. Karel Gott

2. Majstrovstvá sveta v hokeji

3. Prezidentské voľby

4. Tour de France

5. Žihadielko

6. Notre Dame

7. Eurovoľby

8. Zuzana Čaputová

9. Fekišovce

10. Ples v opere Trendy v kategórii „Udalosti“ 1. Prezidentské voľby

2. Notre Dame

3. Eurovoľby

4. Fekišovce

5. Srí Lanka

6. Nehoda pri Nitre

7. Štátny smútok

8. Pohreb Karla Gotta

9. Inaugurácia prezidentky

10. Nicki Minaj Bratislava Trendy v kategórii „Slováci a Slovenky“ 1. Zuzana Čaputová

2. Anton Hrnko

3. Attila Végh

4. Petra Vlhová

5. Štefan Harabin

6. Alena Zsuzsová

7. Jana Kirschner

8. Anna Bubeníková

9. Maroš Šefčovič

10. Ladislav Nagy Trendy v kategórii „Zahraničné osobnosti“ 1. Nicki Minaj

2. Lady Gaga

3. Ivana Gottová

4. Bradley Cooper

5. Billie Eilish

6. Karlos Vémola

7. Vojtěch Dyk

8. Greta Thunberg

9. Ariana Grande

10. Charlotte Ella Gottová Trendy v kategórii „Smutné odchody“ 1. Karel Gott

2. Cameron Boyce

3. Karl Lagerfeld

4. Luke Perry

5. Dan Nekonečný

6. Silvia Petőová

7. Niki Lauda

8. Keith Flint

9. Peter Dudák

10. Mária Rumanová Trendy s výrazom „Ako“ 1. Ako voliť v eurovoľbách

2. Ako voliť v prezidentských voľbách

3. Ako pribrať

4. Ako schudnúť z brucha

5. Ako znížiť tlak

6. Ako dopadli voľby

7. Ako podať daňové priznanie elektronicky

8. Ako vyrobiť šarkana

9. Ako otehotnieť

10. Ako sa zbaviť mravcov Trendy v kategórii „Športové podujatia“ 1. Majstrovstvá sveta v hokeji

2. Tour de France

3. Oktagon 15

4. Wimbledon

5. Australian Open

6. Majstrovstvá sveta v lyžovaní

7. Majstrovstvá sveta v hokejbale

8. Majstrovstvá sveta v biatlone

9. Kvalifikácia na EURO 2020

10. Rely Dakar Trendy s výrazom „Recept“ 1. Bazový sirup

2. Bublanina

3. Huspenina

4. Lievance

5. Segedínsky guláš

6. Vafle

7. Plnená paprika

8. Bábovka

9. Marlenka

10. Bryndzové halušky Trendy v kategórii „Filmy“ 1. Trhlina

2. Joker

3. Avengers Endgame

4. Captain Marvel

5. After: Bozk

6. Sklenená izba

7. Vtedy v Hollywoode

8. John Wick 3

9. Loli paradička

10. Ženy v behu Televízna zábava 1. Farma 11

2. Hra o tróny

3. Černobyl

4. Za sklom

5. Stranger Things

6. Sila ženy

7. Neželaná nevesta

8. Tvoja tvár znie povedome

9. Šťastie mojich detí

10. Lucky Room

Informácie agentúre SITA poskytla Daša Paulíčková zo spoločnosti Grayling.