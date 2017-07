No Name a Karel Gott chystajú spoločnú pieseň, viacnásobný český slávik je nadšený

BRATISLAVA 4. júla (WebNoviny.sk) – Česká spevácka legenda Karel Gott a slovenská skupina No Name chystajú spoločný duet Kto dokáže.

Autorom piesne je líder skupiny No Name Igor Timko. Skladba, ktorá vznikla pri príležitosti 90. výročia rozhlasového vysielania na Slovensku, sa Gottovi páčila na prvé počutie. „Povedal som si, ‘Toto nesmieš prepásť a nechať si ujsť spoluprácu s No Name. Kedy inokedy sa ti podobná príležitosť ešte naskytne‘,“ uviedol Karel Gott.

Niekoľkonásobný český slávik si s No Name už pred rokmi sľúbil, že naspievajú spoločný duet. Zároveň sa však obe strany zhodli, že k spolupráci dôjde len v prípade, ak vznikne pieseň hodná tohto spojenia.

Skladba, do ktorej sa napokon pustili, má jasné posolstvo. „Človek zvláda silu vetra, silu morí len tým, že tvorí! Pesnička teda vzdáva úctu každému kreatívnemu človeku,“ priblížil Igor Timko.

Hudobnú zložku piesne, ktorú i s videoklipom plánujú zverejniť 14. júla, nahral Symfonický orchester Slovenského rozhlasu v Bratislave, naspievali ju v Prahe a výsledný mix dotiahli v Košiciach.

Agentúru SITA o tom informovala Nora Krchňáková z Propaganda House.